Arai è un brano di Medy feat. Capo Plaza presente nell’album Nove Chiamate. L’Ep è stato pubblicato il 13 gennaio 2023 ed è composto da 7 canzoni. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere testo e significato.

A seguire potete ascoltare Arai, il brano di Medy feat. Capo Plaza. Cliccando qui -invece- il visual video.

La canzone parla di una relazione complessa tra il cantante e una donna che fa la “loca”, ovvero si comporta in modo folle e senza regole. Cerca di risolvere i problemi del rapporto, ma non sempre riesce a farlo: si distrae bevendo e frequentando altre donne, ma alla fine torna sempre da lei, indossando un casco da moto, Arai, per tornare da lei. Il cantante parla anche della sua vita passata e del desiderio di avere successo e potere, ma alla fine riconosce che non può farlo da solo e ha bisogno della donna.

Medy feat. Capo Plaza, Arai, Testo canzone

Mojobeatz

Lei fa la loca, loca

Ma basta poco, poco

Ma basta poco, wesh poto

Lei fa la loca, loca

Ma basta poco, poco

Beviamo a goccia, cognac

Poi andiamo al dopo, al sodo

Chiedi una foto, ora

Faccio un salto nel vuoto

Lei fa la loca, loca

Siamo nel fuoco, fuoco

Sono tra amore e odio, che ore sono

Non vince l’amore, ma vinci da solo

Il mio fra’ in casque arai ruba un casco momo

E vuole un sacco pieno, ma rimane vuoto

E quanto costa amore, costa amore

Vieni con me in viaggio che tocchiamo il sole

Non son bravo a fatti, sì, con le parole

Non sentiamo gli altri e tutte quelle storie, quindi

Sono tra amore e odio, vestito Balenciaga

Mio fra’ sta ancora in strada, rischia per poco, poco

Non voglio problèmes, comfort

Mio fra’ lo chiamo, TomTom

Lei fa la loca, loca, ma basta poco (Wesh poto)

Metto il casque Arai per tornare da te (Da te)

E lo so bene che tu non mi parli, ueh

In giro da giorni, ma sto pensando a te

E lo so bene, basta che mi guardi, ehi

Metto il casque Arai per tornare da te

E lo so bene che tu non mi parli, ueh

In giro da giorni, ma sto pensando a te

E lo so bene, basta che mi guardi, ehi (Ueh)

Wesh Capo Plaza, Plaza, il tempo cambia, cambia

Vendevo il fumo, fumo, ma adesso guarda, guarda

Lei fa la loca, loca, vestita rosa, rosa

Ma basta poco, poco e andiamo al sodo, no

So che lo fai per me, compri Coco Chanel

Ti ho fatto male, un po’ male

Normale che ora pensi a te

T-Max, RS3, seduta dietro di me

Condanna dopo condanna, so che aspetterai per me

E siamo pronti al fuoco

È solo plata o plomo

Mi perdo in strada, strada

Tra amore e odio, odio

Volevo il mondo in mano

Girarlo todo, todo

Ma non da solo, solo

Tu sai chi sono, sono

Metto il casque Arai per tornare da te (Da te)

E lo so bene che tu non mi parli, ueh

In giro da giorni, ma sto pensando a te

E lo so bene, basta che mi guardi, ehi

Metto il casque Arai per tornare da te (Da te)

E lo so bene che tu non mi parli, ueh

In giro da giorni, ma sto pensando a te

E lo so bene, basta che mi guardi, ehi (Ueh)