LLYLM è il nuovo singolo di Rosalia, disponibile in streaming e donwload digitale. Si tratta del suo primo nuovo singolo del 2023 e il titolo è l’abbreviazione del ritornello di “Lie like you love me”. Dopo aver pubblicato il suo terzo LP Motomami lo scorso marzo, la cantante spagnola lo ha aggiornato con nuove canzoni e un remix di Cardi B di “Despechá”. Il disco ha permesso a Rosalía di ottenere la vittoria ai Latin Grammy per Album of the Year, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album, and Best Recording Package. Ha conquistato ulteriori nomination per Best Latin Rock or Alternative Album and Best Music Film alla cerimonia dei Grammy nel 2023. Si esibirà al Primavera Sound e al Coachella entro la fine dell’anno. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e traduzione del brano.

LLYLM, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare la canzone in streaming. Cliccando qui, invece, il lyric video del brano.

Il testo della canzone racconta il desiderio di amore e la necessità di essere amati, anche se questo implica mentire o fingere. Rosalia canta anche di voler scappare e divertirsi, e di non aver bisogno di onestà nella relazione

Rosalia, LLYLM, Testo canzone

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me divierte’, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you’re my vamp tonight

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Quello che voglio, non mi vuole

Come voglio che mi voglia

Oggi finisce la condanna

Mi diverto, forse tu sei quello che mi libera

E oggi è carnevale

Io sono di qui e tu sei di là

Lo dirò in inglese e mi capirai, mmh

Non ho bisogno di onestà

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Coprimi in un sogno

Sarò tua o fantasia

Chi ha bisogno dell’onestà?

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Oh, oh, oh, per me

Porto cocco, con cannella

Profumata, scappiamo, se vuoi

Vengo in moto, sono una mamma

E se c’è un giorno, oggi è quel giorno

Per essere e cambiare

O non essere e travestirsi

Il tuo angelo, sei la mia vampira stasera

Non ho bisogno di onestà

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Coprimi in un sogno

Sarò tua o fantasia

Chi ha bisogno dell’onestà?

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Dammi quello, quel bracciale di fiori

Me lo metterò al polso

Quando mi sveglierò, così lo saprò

Così lo saprò, lo saprò che era reale

Sarà il mio tòtem, lo sai tu e nessun altro

Non ho bisogno di onestà

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Coprimi in un sogno

Sarò tuo o fantasia

Chi ha bisogno di onestà?

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Non ho bisogno di onestà

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Coprimi in un sogno

Sarò tuo o fantasia

Chi ha bisogno di onestà?

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me.