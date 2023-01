A poco più di un anno dalla pubblicazione di Gvesvs, un successo certificato due volte Disco di Platino, Gué ha annunciato un nuovo album.

Il nuovo lavoro si intitola Madreperla e sarà disponibile a partire dal prossimo 13 gennaio. L’intero disco è stato prodotto da Bassi Maestro, figura storica dell’hip hop italiano, scelta che fa presagire un ritorno alle origini per il rapper milanese.

Per quest’album, Gué ha collaborato con molti artisti della scena urban italiana (Paky, Anna, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Marracash, Rkomi e Mahmood) e non solo (il rapper newyorkese Benny The Butcher). Una traccia dell’album è co-prodotta da Shablo mentre un’altra canzone vede la presenza del cantautore salernitano Napoleone.

Legati da un rapporto di amicizia e stima che dura da vent’anni, Gué e Bassi Maestro hanno collaborato più volte in passato. Recentemente, Bassi Maestro ha prodotto Fast Life, canzone di Gué contenuta nel mixtape Fastlife 4, pubblicato nel 2021, accreditandosi come North of Loreto, progetto di musica elettronica di Bassi Maestro partito nel 2019.

Altre tracce prodotte da Bassi Maestro per Gué sono state Pequeno (contenuta nell’album Vero, 2015), Figlio di Dio (contenuta ne Il ragazzo d’oro, 2011), Io non ballo (contenuta nel mixtape Fastlife Mixtape Vol. 2 – Faster Life, 2009) e Guerrieri Del Microfono (2010).

Per quanto riguarda i featuring, invece, citiamo Lirico terrorista, collaborazione tra i due rapper contenuta in Stanno tutti bene, album di Bassi Maestro pubblicato nel 2012, e Dangerous, collaborazione tra Bassi Maestro e i Club Dogo, pubblicata nel lontano 2004.

Di seguito, la tracklist del nuovo album Madreperla.

Gué, Madreperla: tracklist

1. Prefissi

2. Tuta Maphia (feat. Paky)

3. Mi hai capito o no?

4. Cookies N’ Cream (feat. Anna & Sfera Ebbasta)

5. Need U 2nite (feat. Massimo Pericolo)

6. Léon (The Professional)

7. Free (feat. Marracash & Rkomi)

8. Mollami pt.2

9. Lontano dai guai (feat. Mahmood)

10. Chiudi gli occhi (co-prodotto da Shablo)

11. Da 1k in su (feat. Benny The Butcher)

12. Capa Tosta (feat. Napoleone)