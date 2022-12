Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo disco di Geolier, Il coraggio dei bambini. L’album sarà disponibile da venerdì 6 gennaio 2023. Il progetto è tra i più attesi dell’urban italiano e, a grande richiesta dei fan, Geolier ha deciso di svelare la tracklist e le grandi collaborazioni presenti nel disco. E sono numerosi. Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, Lele Blade, Paky sono i nomi che l’artista ha appena svelato, pubblicando un freestyle registrato sui tetti di New York. Si aggiungono ai già annunciati Lazza, Takagi & Ketra, tutti amici e colleghi che l’artista ha voluto nel suo progetto, a testimonianza di una forte stima reciproca.

Potete leggere la tracklist completa a seguire:

RICCHEZZA (prod. Dat Boi Dee)

POCO/TROPPO (prod. Dat Boi Dee)

X CASO feat. Sfera Ebbasta (prod. Dati Boi Dee, Daves The Kid)

ME VULEV FA RUOSS

LONELY (prod. Poison Beatz)

NUN SE VER feat. Guè (prod. Dat Boi Dee)

MONDAY feat. Shiva (prod. Michelangelo)

MONEY (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz)

MARADONA (prod. Dat Boi Dee)

I AM (prod. Dat Boi Dee)

NAPO****NO (prod. Dat Boi Dee)

NIENTE DI SPECIALE (prod. Dat Boi Dee)

COME VUOI (prod. Dat Boi Dee)

IN TRAPPOLA feat. Lele Blade (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz)

HERE I COME (prod. Poison Beatz)

CHIAGNE feat. Lazza, Takagi & Ketra (prod. Takagi & Ketra)

NON CI TORNI PIÙ feat. Paky (prod. Dat Boi Dee)

GIVE YOU MY LOVE (prod. Dat Boi Dee)

“Il Coraggio dei Bambini” non è solo il titolo del secondo progetto discografico di Geolier – già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add, ma è anche il modo in cui ha vissuto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni, affrontando tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle. Per il rapper il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York.

Ad anticipare l’album è stato il singolo “Money“.