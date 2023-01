Shakira è stata ospite del producer argentino Bizzarrap e ha inciso, per l’occasione, un brano che ha tutto il sapore di un attacco nei confronti dell’ex marito. Gerard Pique. Nel brano “Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, la cantante parla di delusioni e, in diversi passaggi, lancia possibili frecciatine anche alla nuova compagna dell’uomo (“Ha il nome di una brava persona (Ooh-ooh-ooh-ooh) Chiaramente, non è come sembra (Ooh-ooh-ooh-ooh)”). E invita l’uomo ad allenare anche il cervello oltre a passare così tanto tempo in palestra. Qui sotto potete leggere testo e traduzione del brano di Shakira e ascoltare la canzone.

Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Shakira nel nuovo brano “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″:

Shakira, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Testo canzone

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te la das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastiques y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra,

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena,

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena,

Claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

(Aohhhh ohhh)

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien

Con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena,

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena,

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

(Aohhhh ohhh)

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

(Aohhhh ohhh)

Shakira, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Traduzione canzone

(Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh)

Oh oh oh oh)

(Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh)

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio altre delusioni

Tanto parlare di essere un campione

E quando avevo bisogno di te, mi hai dato la versione peggiore di te

Scusa, baby, è passato un po’ di tempo

Dal momento che avrei dovuto cacciare quel gatto

Una lupa come me non è per i pivelli

Una lupa come me non è per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Ero fuori dalla tua portata, ecco perché lo sei

Con qualcuno proprio come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Oh oh oh oh

Questo è per te essere mortificato, da masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non tornerò con te, non se piangi, nemmeno se mi implori

È chiaro che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa se ti schizza

Mi hai lasciato con tua madre come vicina di casa

La stampa alla mia porta e un debito con il fisco

Pensavi di farmi del male, ma mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, le donne vengono pagate

Lei ha il nome di una brava persona

Chiaramente, non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente

Una lupa come me non è per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Ero fuori dalla tua portata, ecco perché lo sei

Con qualcuno proprio come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Oh oh oh oh

C’è una linea sottile tra amore e odio

Non tornare qui, fidati di me

Nessun rancore, piccola, te lo auguro

Buona fortuna con il mio cosiddetto rimpiazzo

Non so nemmeno cosa sia successo

Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno

Valgo due 22enni

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Sei tutto agitato, rallenta

Ah, così tanto tempo in palestra

Ma forse allena anche un po’ il tuo cervello

Immagini Ovunque io vada

Mi sento come un ostaggio qui

Ma va tutto bene

Posso uscire entro domani, e sei mio ospite se vuoi far entrare anche lei

Ha il nome di una brava persona (Ooh-ooh-ooh-ooh)

Chiaramente, non è come sembra (Ooh-ooh-ooh-ooh)

Ha il nome di una brava persona (Ooh-ooh-ooh-ooh)

Una lupa come me non è per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Ero fuori dalla tua portata, ecco perché lo sei

Con qualcuno proprio come te, ooh-ooh-ooh-ooh

Oh oh oh oh

Ooh-ooh-ooh-ooh (Per ragazzi, fo-fo-per ragazzi come—)

Per ragazzi come te, ooh-ooh-ooh-ooh (Per ragazzi, fo-fo-per ragazzi come—)

Ero fuori dalla tua portata, ecco perché lo sei

Con qualcuno proprio come te, ooh-ooh-ooh-ooh (È una conclusione)

Oh oh oh oh

Ecco, ciao