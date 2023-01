“Guasto d’amore”, prodotta da Shune, è stata presentata da Bresh in anteprima durante i live nei club dello scorso autunno, durante i quali i fan già la cantavano a memoria, tanto richiederne il rilascio ufficiale sulle piattaforme. L’inizio del successo di “Guasto d’amore” tra il pubblico dell’artista inizia nel 2021, quando Bresh condivide un estratto del brano per la prima volta nelle sue IG stories, facendolo diventare virale in breve tempo anche su TikTok con più di 8 milioni di views. Da oggi è disponibile in streaming e download digitale. Potete ascoltare il brano e leggere testo e significato.

Bresh, Guasto d’amore, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare il brano in streaming. Cliccando qui l’audio su YouTube.

La canzone parla della sofferenza causata dall’amore, canta di come vedere il Grifone (una metafora per la persona amata e anche il simbolo del Genoa ) gli fa tremare la pancia e gli fa vibrare la voce, e di come ogni volta che la vede si innamora di nuovo. Il brano racconta la passione dell’artista per la sua squadra del cuore, il Genoa, e, più in generale, è una dichiarazione d’amore universale alla sua città, Genova, ai suoi colori e vicoli, agli amici e alle donne che hanno percorso con lui un pezzo di strada, al mare sempre presente nella vita di Bresh. Le parole utilizzate, secondo lo stile unico che ha reso il cantante ligure una delle penne e voci più apprezzate dell’ultimo anno, sono semplici e per questo sincere e schiette, come cristallina è anche la dedica: “e quando ti vedo mi fai innamorare…”

Bresh, Guasto d’amore, Testo canzone

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d’amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos’è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo pеr tutte ‘ste serе

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

Sarò con le braccia sempre in aria, con l’ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l’avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte ‘ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte ‘ste sere

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

E, quando ti vedo, mi fai innamorare