Seconda puntata del Festival di Sanremo in onda stasera, 12 febbraio 2025, a partire dalle 20.40 in diretta su Rai 1. Alla conduzione Carlo Conti accompagnato, sul palco del Teatro Ariston, da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. A seguire la scaletta con l’ordine delle esibizione dei cantanti in gara in questa seconda serata.

La scaletta della seconda puntata del Festival di Sanremo 2025

La seconda serata si apre con la gara dei 4 giovani delle Nuove Proposte. Così si sfideranno:

Alex Wyse contro Vale Lp e Lil Jolie

Maria Tomba contro Settembre

La gara dei Big, invece, avrà quest’ordine:

Ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Ospiti: Damiano David, il cast di Follemente, il cast di Champagne e Belcanto (Fiction), BigMama al Suzuki Stage.

Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica i co-conduttori di questa seconda serata.

Chi vota nella seconda puntata del Festival di Sanremo 2025?

Ecco come si voterà questa sera: la giuria delle radio e il televoto, al 50% ciascuno.

Dove e come vedere il Festival di Sanremo 2025

La seconda serata del Festival sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20.40 dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival.

Il pubblico di RaiPlay potrà anche seguire in diretta, o rivedere in formato clip, le interviste ai cantanti e gli ospiti realizzate da Ema Stokholma e Gino Castaldo nello studio della Visual Radio di Rai Radio2 nel backstage del Teatro Ariston. Per creare un filo diretto con i telespettatori, RaiPlay dall’11 al 15 febbraio alle 17.00 proporrà il format original “Conversazione – Sanremo Edition”: il pubblico potrà telefonare per parlare con i protagonisti della kermesse e conoscere tutte le curiosità del Festival.

Anche RaiPlay Sound seguirà il Festival: le cinque serate e le interviste a caldo di Gino Castaldo ed Ema Stokholma saranno disponibili in diretta su Radio2, mentre on demand saranno disponibili le clip con le canzoni, gli ospiti e i monologhi. In piattaforma anche le puntate speciali dei programmi di Radio Rai e il nuovo programma di Rai Radio2 “Sanremo è sempre più blues”. Tanti i contenuti extra sulla storia del Festival: “Sanremo Story”, il podcast “Molto rumore per Sanremo” e “Radio Sanremo – Non solo brutte”.

Sanremo 75 sarà raccontato in modo corale immersivo anche dai social. Gli account ufficiali del Festival (X, Facebook, Instagram, TikTok e il canale broadcast di RaiPlay su WhatsApp), gli account social di Rai1 e RaiPlay, di Rai Radio2, Rai Ufficiale, Ufficio Stampa Rai, RaiPlay Sound, RaiNews e Rai Accessibilità faranno gioco di squadra per diffondere i contenuti legati alla manifestazione tutti targati #Sanremo2025.

La musica unisce oltre le barriere e Sanremo rinnova il suo impegno ad essere veramente inclusivo. Rai Pubblica Utilità, oltre alla sottotitolazione, l’audiodescrizione e la traduzione LIS su RaiPlay, realizzerà le strisce quotidiane “Sanremo Accessibile 2025 il giorno dopo… dietro le quinte tra interviste e curiosità” e “Sanremo 2025 il giorno dopo… dettagli e curiosità”.