Marcella Bella torna in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con Pelle Diamante, scritto da Marcella Bella, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG.

Un ritorno importante e significativo che la vede per la prima volta in gara con un brano di cui è coautrice con un pezzo contemporaneo e grintoso con cui saprà sorprendere. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Fabio Gurian.

Leggi il testo della canzone Pelle Diamante di Marcella Bella

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabbe’

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente