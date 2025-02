Achille Lauro è in gara alla 75esima edizione di Sanremo con Incoscienti giovani (Warner Music Italy), un brano ispirato a una storia vera, nata ai bordi del raccordo anulare. Torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica, e la sua presenza come super ospite nel 2021 con i suoi Quadri.X

Il suo ultimo brano Amore disperato, certificato singolo di platino, ha dominato le classifiche degli ultimi mesi. Come giudice di XFactor ha segnato un record assoluto portando per la prima volta nella storia del programma tutta la sua squadra in finale. A ottobre 2024 è stato sul palco dell’Unipol Forum di Milano e del Palazzo dello Sport di Roma per le due date sold out del suo Ragazzi Madre – L’Iliade Il live.

A seguire testo e significato della canzone.

Il testo di Incoscienti giovani di Achille Lauro

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Il significato della canzone Incoscienti giovani di Achille Lauro

“Incoscienti giovani” di Achille Lauro è un pezzo che racconta una storia d’amore intensa e tormentata tra due giovani segnati dalle difficoltà della vita. Il testo è pieno di immagini evocative che dipingono un amore vissuto con incoscienza, tra sogni, dolore e ribellione.

La canzone si apre con un tono nostalgico e malinconico:

“Oh… bambina / Tutto quello che hai passato è un’università”

Qui Lauro descrive la protagonista come una ragazza che ha imparato a sopravvivere attraverso le difficoltà, quasi fosse una scuola di vita. Suo padre era assente, rappresentato dall’immagine del padre che “non tornava la sera” e che “l’hai visto solo di schiena”, segno di una figura distante e incapace di mostrare affetto.

L’amore viene paragonato a una pioggia sopra Villa Borghese, un luogo simbolico di romanticismo ma anche di solitudine, e i due giovani sembrano annegare in questa passione senza controllo.

Il ritornello esprime il senso di dipendenza emotiva:

“Amore mio veramente / Se non mi ami muoio giovane”

Qui il protagonista fa emergere la paura di perdere l’altro, legando la propria esistenza all’amore dell’amata. Anche l’immagine di “ti chiamerò da un autogrill tra cento vite o giù di lì” suggerisce l’idea di un destino segnato da incontri e separazioni continue, come se fossero anime destinate a rincorrersi nel tempo.

Nel secondo verso, Achille Lauro rievoca la loro giovinezza ribelle:

“Dormivamo in un Peugeot / Sì noi due ladri di fiori / E ti ricordi o no?”

Il Peugeot e il furto di fiori evocano una vita vissuta ai margini, fatta di espedienti e sogni infranti. I due si erano promessi di non ripetere gli errori dei genitori:

“Noi prima / A dirsi mai una vita come i tuoi / Sì piuttosto disperati come noi”

Ma nonostante questa promessa, il destino sembra averli condotti sulla stessa strada fatta di sofferenza.

Verso la fine, il brano diventa ancora più crudo:

“Maledetti giovani (a fumare in quel bar) / Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)”

L’amore si intreccia con un senso di autodistruzione, come se la loro passione fosse un gioco d’azzardo, simbolizzato da “Noi due orfanelli alla roulette / Siamo a Las Vegas sotto un led”. La roulette rappresenta il rischio e l’incertezza del loro rapporto.

“Fammi una carezza amore mio / Ma che mi faccia male / Mezza sigaretta e dopo addio”

Il brano si chiude con un gesto d’affetto che è anche una ferita, una carezza che “fa male”, come se il dolore fosse l’unica conferma dell’amore vissuto. L’ultima immagine della “mezza sigaretta e dopo addio” lascia intendere una separazione inevitabile, forse per scelta, forse per destino.

In sintesi, “Incoscienti giovani” è un inno alla gioventù vissuta senza freni, tra illusioni d’amore, promesse spezzate e la consapevolezza che certi legami, per quanto intensi, sono destinati a bruciare in fretta.