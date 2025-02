Rose Villain sarà in gara, per il secondo anno consecutivo, al Festival di Sanremo 2025. In occasione della 75^ edizione della kermesse, l’artista porterà su uno dei palchi più importanti della musica italiana il brano dal titolo “fuorilegge” (Warner Music Italy).

Un atteso ritorno, dopo un anno pieno di successi discografici e live, per l’artista tra le più internazionali del panorama italiano e che quest’anno ha scalato le classifiche di Spotify arrivando anche al secondo posto della Top Women Italia.

“Click Boom!”, il singolo portato in gara l’anno scorso e oggi certificato 3 volte platino, ha dato il via ad un 2024 che difficilmente potrà essere dimenticato. La canzone sin da subito si è distinta per essere una delle più ascoltate sulle piattaforme tra quelle del Festival nel corso dell’ultima edizione ed è quella che ha piantonato per più tempo la Classifica Top 50 Italia di Spotify.

Leggi il testo di Fuorilegge di Rose Villain

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

Nostalgia puttana

Sono sola come lei

Che cosa fai

Mentre tutti sognano?

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Mentre tutti si amano

Io rido del nostro destino avverso

Ascolto Almeno Tu nell’Universo

Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Forse non sai che per te ho pianto

Stelle sopra al soffitto però io mi accontento

Canzoni tristi dal primo piano

Cuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lento

Forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge