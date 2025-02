Rkomi torna in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Il ritmo delle cose” a distanza di qualche anno dalla sua precedente partecipazione con “Insuperabile” (era il 2022).

Leggi il testo de Il ritmo delle cose di Rkomi.

Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso

Effetto senza droga

Dov’è il tuo Dio?

Pensavo poveri poveri noi

Non sono problemi tuoi

Il caos non sciopera mai

Ovunque prende forma

Ultimamente fumo ed esco

Veramente poco

Sto in mutande mentre fisso

Stupidamente il vuoto

Ancora e poi di nuovo

Finché l’alba va via dalla via

Non mi è più chiaro se sia

Musica o burocrazia

Questo caos che forma

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Si può fermare la pioggia

Ma è inutile scomodare i cieli

Se in quelle macchie di Rorschach

Ci vedo cose, le più crudeli

Buttati nel mondo, siamo alla prova

Come si lancia per caso un bouquet da sposa

Esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo

Ritrovo la bellezza solo dietro l’imprevisto

È caos che corre

Che lento muore

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Forse solo la stanchezza

Ti porta dentro quella stanza

Che hanno chiamato libertà

Di dire no, di dire basta

Questo casino mi somiglia

È il lato oscuro in piena vista

O è forse merda di un artista

È il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Il significato della canzone Il ritmo delle cose di Rkomi

“Il ritmo delle cose” di Rkomi è una canzone che analizza la natura caotica della vita e delle relazioni, descrivendo un senso di alienazione e di insoddisfazione costante. Il testo è ricco di immagini che evocano il disordine interiore e la difficoltà nel trovare un senso stabile nelle cose.

Fin dall’inizio, l’artista dipinge un quadro di solitudine e di vuoto: “Dove sono i soldi adesso che sei rimasta sola?” e “Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga“. Questi versi suggeriscono che spesso cerchiamo qualcosa di intenso e significativo, ma finiamo per trovarci con surrogati privi di sostanza.

Il caos è un elemento centrale nel brano: “Il caos non sciopera mai, ovunque prende forma“. È qualcosa di perenne, che condiziona la vita e le relazioni, facendole sembrare un continuo flusso senza controllo. Rkomi esprime anche una sorta di apatia e alienazione, restando fermo in casa, fumando e fissando il vuoto, come se fosse bloccato in un loop senza fine.

Il ritornello introduce l’idea del ritmo delle cose, inteso come un meccanismo inevitabile che governa la vita e le emozioni: “Ci corre nella gola, ci spezza le parole”. Questo ritmo è travolgente e inarrestabile, capace di consumare anche i sentimenti. La relazione viene paragonata a qualcosa di destinato a logorarsi: “E ti stancherai come fai coi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti”.

La frase “Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo” suggerisce che spesso, nel tentativo di costruire qualcosa di importante, si finisce per rovinarlo. L’ossimoro “violento decrescendo” sottolinea questo processo di logoramento, una distruzione lenta ma inevitabile.

Nella seconda parte del testo della canzone, Rkomi si interroga sul senso del caos e della bellezza imprevista: “Esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo, ritrovo la bellezza solo dietro l’imprevisto“. Qui sembra suggerire che la vera autenticità si trova al di fuori degli schemi preimpostati della società e della routine.

La conclusione è amara: “Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà“. L’idea di libertà appare come una sorta di illusione, un rifugio che in realtà non porta alla felicità. Il caos, alla fine, è qualcosa che caratterizza l’esistenza stessa: “Questo casino mi somiglia”.

In sintesi, “Il ritmo delle cose” è una riflessione sulla precarietà della vita e delle relazioni, sul caos che governa le nostre esistenze e sull’incapacità di trovare stabilità in un mondo che sembra destinato a consumarsi lentamente, in un eterno violento decrescendo.