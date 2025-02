Francesca Michielin sarà in gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy). Ballata struggente e totalizzante, Fango in Paradiso è una canzone d’amore che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione e ripercorre con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone. Il brano è la versione revenge song di Francesca Michielin che, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato.

Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione” – brano con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest -, la partecipazione nel 2021 con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra, Francesca Michielin è pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston.

Il testo di Fango in paradiso di Francesca Michielin

Leggi il testo di Fango in paradiso di Francesca Michielin.

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso

Il significato della canzone Fango in paradiso di Francesca Michielin

“Fango in Paradiso” di Francesca Michielin è una canzone che racconta la fine di una relazione con un misto di rassegnazione, dolore e accettazione. Il testo esprime la difficoltà di superare un amore finito, tra lacrime, delusioni e ricordi che ancora pesano.

La protagonista si trova in una fase di riflessione dopo la rottura, chiedendosi se rifarebbe tutto da capo: “Non so se vorrei rifarlo da capo”. C’è un senso di disillusione, come se sperasse in un tradimento da parte dell’altra persona per avere una scusa per chiudere definitivamente: “Quasi speravo tu mi avessi tradito, ti avrei scritto tutto in un messaggio”.

La sofferenza è palpabile, evocata con immagini concrete: piangere fuori da uno stadio, programmare un addio in macchina, i vetri rotti che sono solo plastica. Quest’ultima immagine suggerisce che le ferite emotive non sono percepite con la stessa intensità da entrambi: “Per i tuoi stupidi occhi, se non piangi mai”.

Il ritornello esprime il senso di inutilità e inevitabilità del dolore: “Ci vorrebbe un’altra vita”, come se solo in un altro contesto le cose potessero andare diversamente. L’amore viene visto come qualcosa di sprecato, qualcosa che non ha più senso investire.

Il verso “Non c’è più il soffitto, chissà con chi farai un figlio, se poi cambierai indirizzo, se c’è fango in Paradiso” è tra i più forti: suggerisce la fine definitiva della relazione, il distacco totale, il non sapere più nulla dell’altro. Il “fango in Paradiso” può rappresentare la contaminazione di un amore che un tempo era puro e perfetto, ora rovinato da incomprensioni e sofferenza.

Nel complesso, il brano racconta la presa di coscienza di una separazione che non può essere evitata, con una malinconia che oscilla tra il rimpianto e il tentativo di accettazione.