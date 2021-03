Sanremo 2021, classifica singoli più venduti del Festival

Come ogni venerdì, è stata diffusa la classifica Fimi dei singoli più venduti della settimana. Quali saranno i singoli di Sanremo 2021 che saranno entrati nella chart nella settimana compresa tra il 26 febbraio 2021 ed il 4 marzo?

La coppia, formata da Francesca Michielin e Fedez, con ‘Chiamami per nome’, entra al secondo posto. ‘Voce’ di Madame, invece, conquista il settimo piazzamento. ‘Dieci’ di Annalisa conquista il dodicesimo gradino della graduatoria. In top 20, i Maneskin che debuttano alla numero 14 con ‘Zitti e buoni’, davanti al duo inedito Colapesce – DiMartino fermi alla posizione 17 con ‘Musica Leggerissima’.

Alla posizione numero 28 si affaccia Fasma con ‘Parlami’. ‘Fiamme negli occhi’ dei Coma_cose entra alla 36. ‘Glicine’ di Noemi tocca quota 43 dietro ad Aiello che, con ‘Ora’ si attesta al 47esimo posto. ‘La genesi del tuo colore’ di Irama che, sta gareggiando ‘a distanza’ per via della positività al Covid di alcuni suoi collaboratori, non va oltre il 53esimo gradino.

Posizione numero 63 per Arisa con ‘Potevi dare di più’.

Tra i video musicali, in tendenza su Youtube Italia (ad oggi, venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 19:30) dominano ancora Francesca Michielin e Fedez primi davanti ad Irama, secondo, Ermal Meta quinto, Noemi sesta, Annalisa settima, Maneskin ottavi e Madame decima. Arisa occupa l’undicesima posizione davanti ad Aiello dodicesimo. Fasma e Coma_cose sono rispettivamente quattordicesimo e quindicesimi.

Chiudono la top 20 Gaia che occupa il sedicesimo gradino della chart e Francesco Renga fermo al diciannovesimo posto.