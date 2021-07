Quinta settimana al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia per “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il brano, inoltre, è anche la canzone più trasmessa in radio nella classifica airplay, dopo essere stato per due settimane il brano italiano più ascoltato. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato disco di platino ha già superato 62 milioni di stream audio/video, di cui 32 milioni dal video ufficiale. Fin dal suo esordio ha conquistato la vetta della chart senza mai abbandonarla.

La cover del brano che potete vedere in apertura post- è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

Tra i tormentoni di questa estate, in classifica, troviamo poi al secondo posto “Mi fai impazzire” di Blanco & Sfera Ebbasta, seguiti da Sangiovanni con la sua Malibù. Anche per il vincitore del circuito canto di Amici 20, l’ennesima conferma del successo ottenuto durante il suo percorso nel talent show. Stabile alla 4 Elettra Lamborghini con “Pistolero“, in poche settimane già disco d’oro. Anche questo pezzo è ormai una delle hit di questa estate 2021.

Bene Rocco Hunt e Ana Mena con “Un bacio all’improvviso“, secondo successo per la coppia artistica. Molto bene e meritata la scalata di Noemi con Carl Brave. Makumba sale ancora nei gradini della classifica fino a toccare il sesto gradino. Un segno di quanto la canzone stia piacendo sempre più, col passare del tempo, dalla settimane dalla sua pubblicazione.

Buon riscontro anche per un altro protagonista di Amici, Aka 7even. Loca si trova al settimo posto, seguita da “I wanna be your slave” dei Maneskin.

Nona posizione per “Mohicani” dei Boomdabash insieme a Baby K.

Fuori dalla top ten Madame con “Marea” (11), Movimento Lento di Annalisa e Federico Rossi (12), Un altro ballo di Fred De Palma feat. Anitta (14). Alla 21 “Melodia Proibita” di Irama mentre sale alla 23 Marco Mengoni con “Ma stasera“.