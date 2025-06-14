Lutto per Fedez: il gesto di Chiara Ferragni

Qualche giorno fa Fedez ha perso sua nonna, la signora Luciana Violini – chiamata dal rapper nonna Lucia – era la madre di Annamaria Berrinzaghi e aveva 94 anni. Un momento di grande dolore per l’artista e per tutta la sua famiglia e, inaspettatamente, è arrivato il gesto di Chiara Ferragni. E’ ormai noto che l’imprenditrice digitale non sia in ottimi rapporti con il suo ex, eppure gli ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza.

Dinanzi al grande dolore dell’ex marito non è riuscita a restare in silenzio, il gesto della Ferragni è stato molto apprezzato, del resto si tratta sempre della bisnonna dei suoi figli e anche lei era molto legata a nonna Lucia.

Fedez dà il suo addio alla nonna, il gesto di Chiara Ferragni

Fedez ha voluto pubblicare una dolcissima dedica alla nonna scomparsa, un post in cui ci sono diverse foto in sua compagnia e un dolce messaggio: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto fare le condoglianze al rapper e, inaspettatamente, è comparso anche il “mi piace” di Chiara Ferragni.

Un gesto che è stato notato anche dai molti followers del rapper, che nei commenti l’hanno fatto notare. Una vera sorpresa dal momento che la Ferragni e Fedez non si seguirebbero più sui social da tempo, ma soprattutto non sarebbero assolutamente in buoni rapporti. A dimostrarlo ci sono le dichiarazioni fatte in più di un’occasione dall’imprenditrice digitale che, tra le righe, ha parlato dei presunti tradimenti scoperti e più volte ha lasciato intendere che sarebbe stata lasciata sola nel momento più difficile della sua vita.

Eppure, nonostante tutti questi dissidi, ha voluto dimostrare la sua vicinanza all’ex marito in un momento di così grande dolore. Del resto la Ferragni sa bene quanto Fedez tenesse a nonna Lucia e anche lei le voleva molto bene. Il like dell’imprenditrice digitale è il “gesto pubblico” che ha compiuto, non è detto che oltre a questo non abbia deciso di mandare al rapper anche un messaggio o magari di fargli una telefonata. Possibile che abbia fatto anche le condoglianze alla sua ex suocera, che ha perso la madre.

Fedez e Chiara Ferragni fino a poco tempo fa erano una famiglia e, anche se al momento i rapporti sembrerebbero più che mai tesi, non è detto che non debbano volersi bene. Assieme hanno due figli e in passato si sono amati, magari questo gesto dell’imprenditrice digitale potrebbe essere un primo segnale di distensione per dei rapporti più sereni, in cui potrebbero tornare a parlarsi e magari trascorrere del tempo assieme ai bambini. Chiaramente sono solo ipotesi, ma intanto i fan della coppia dopo il like della Ferragni avrebbero iniziato a sperare in un riavvicinamento.