“Questa canzone è nata in un periodo dove veramente stavo cercando me stessa, e lo facevo su più fronti, a livello emotivo, personale. Musicalmente, anche con il mio corpo, mi studiavo in qualche modo. Appena l’ho sentita mi ha regalato proprio quello che stavo cercando a livello musicale e di racconto. Ti è arrivata questa cosa e sono molto contenta. Oltre alla fine di una storia d’amore, Glicine parla della nascita di una nuova energia, di una nuova forza, di una nuova consapevolezza dopo un periodo di crisi. C’è una frase nel bridge che dice “Tu cosa mi dirai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò”. Quando lo canto, questo lo sento più come un raggiungere di consapevolezza che di spazio. L’immagine del glicine è bellissima per rappresentare questa cosa. Radici profondissime che fanno da contratto a questa fioritura leggera. E anche quando dice “Parla parla parla con me”, può essere diretto a qualcuno ma anche all’ascolto di se stessi. Sentivo le mie radici, in questo pezzo, declinato in un modo nuovo”