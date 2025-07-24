Ferragnez, the end: il divorzio, l’accordo sull’assegno, i figli

Il rapper e l’influencer avrebbero ufficializzato il divorzio, cosa è stato deciso dal giudice e quali sono gli accordi presi dai due ex

Ufficializzato il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez, la coppia ha trovato praticamente un accordo in tempi record. Dopo la separazione avvenuta nel dicembre del 2024, nel giro di sei mesi – come gli avvocati del rapper e dell’influencer avevano preannunciato – è arrivata la sentenza che scrive la parola fine al matrimonio tra i due.

Dopo la crisi iniziata nel 2023, da parte del rapper e dell’influencer agli inizi non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale che annunciava la loro separazione. Voci, indiscrezioni e pettegolezzi si sono susseguiti finché non fu Fedez il primo a lasciar intendere che tra lui e la Ferragni era finita nel corso di un’intervista televisiva. Adesso il Tribunale di Milano ha ufficialmente “diviso” una delle coppie più mediatiche degli ultimi anni.

Fedez e Chiara Ferragni , arriva il divorzio: cosa hanno stabilito i giudici

Sebbene tanti fan dei Ferragnez avevano sperato che prima o poi, un giorno, rapper e influencer si sarebbero riavvicinati, con la sentenza di divorzio è stata ufficializzata – in maniera definitiva – la separazione. Del resto, a giudicare da come sono andate le cose negli ultimi mesi tra di loro – era davvero difficile immaginare un riavvicinamento.

Eppure, a quanto pare, al divorzio ci sarebbero arrivati in maniera pacifica, o meglio i loro avvocati sarebbero riusciti a trovare un accordo condiviso da entrambe le parti. Fedez è stato assistito da Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, mentre Chiara Ferragni da Daniela Missagna. I legali hanno stabilito i termini della fine del loro matrimonio, si tratta di un divorzio congiunto con l’affidamento dei figli – Leone e Vittoria – condiviso, i bambini praticamente potranno trascorrere lo stesso tempo con il padre e con la madre.

Negli ultimi mesi si era molto discusso dell’ipotetico assegno di mantenimento, che non ci sarà. Fedez provvederà alle spese scolastiche e sanitarie dei figli, un accordo che il Tribunale ha giudicato come giusto. Per il divorzio, dunque, non c’è stata alcuna battaglia legale come invece era stato preannunciato quando la rottura tra i due personaggi – così in vista – era stata resa nota. Ricordiamo che nessuno dei due ha mai rilasciato, all’epoca della separazione, un comunicato in cui annunciava la rottura.

Il primo a parlare in televisione, facendo intendere che con Chiara Ferragni il matrimonio era finito, era stato Fedez. Ospite a Belve di Francesca Fagnani, in lacrime disse che avrebbe voluto sempre bene all’influencer, che è comunque la madre dei suoi figli e una donna molto importante per lui. Da quel momento sono iniziate a circolare ancora più indiscrezioni sulla loro rottura, si è parlato anche di presunti tradimenti di Fedez, mai smentiti o confermati da parte del diretto interessato. Mentre l’imprenditrice digitale si è limitata a lasciare intendere di essere stata “tradita” in diversi commenti social.