Se il nuovo singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sta conquistando non solo le radio ma anche le classifiche –posizionandosi comodamente al primo posto della chart singoli Fimi– ecco arrivare la protesta del Codacons che, già in passato, aveva accusato Fedez per altre questioni. Proprio Mille, il brano che si candida ad essere un tormentone dell’estate 2021, ha avuto il dito puntato dall’associazione diesa consumatori perché

“… accompagnata da un videoclip che è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust. Il testo della canzone, infatti, cita più volte la nota bevanda americana, e nel videoclip che accompagna il brano compare in continuazione il marchio “Coca-cola”, ben visibile agli occhi degli spettatori ma senza informare gli stessi circa l’inserimento di marchi a fini commerciali all’interno del video”

Su YouTube il passaggio è chiaro ed esplicitato? Non basterebbe, secondo il comunicato diramato:

tale informazione non basta, poiché non immediatamente percepibile dagli utenti, a meno che gli stessi non vadano a cercarla tra i credits del video, e perché non compare in sovrimpressione all’inizio del videoclip, in modo da informare correttamente i consumatori.

Ed ecco, quindi, nelle score ore, l’affondo con richieste ben esplicite nei confronti della canzone:

Per tale motivo il Codacons presenta un esposto all’Antitrust e all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, chiedendo di aprire un procedimento per pubblicità occulta vietata dal Codice del Consumo, e di vietare la diffusione del videoclip sulle reti televisive e sul web, e della canzone sulle radio nazionali, fino a che non sarà eliminato ogni riferimento alla Coca-Cola.

Quanti brani, ieri e oggi, però, hanno nei testi o nel video (con espliciti e non occulti riferimenti) marchi celebri o prodotti? Un’accusa che, per il momento, non è stata commentata dai diretti interessati. Solo “riportata” con espressioni che non hanno bisogno (giustamente) di parole…