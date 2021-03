I wanna be your slave è un brano dei Maneskin contenuto nel nuovo disco, Teatro d’ira Vol. 1.

Il brano, insieme a Coraline, ha ottenuto subito un grande riscontro da parte del pubblico e la traccia ha raggiunto i primi posti del pezzi più ascoltati in streaming e su YouTube.

Il significato della canzone dei Maneskin gioca sui ruoli di coppia, sull’essere master (padrone) e schiavo (slave), sulla complicità e sul poter interpretare qualsiasi ruolo, in questa apoteosi di piacere e di affinità sessuale. Si può essere un bravo ragazzo come quello cattivo, con lo scopo unico del piacere e del divertimento in sintonia.

Qui sotto testo e traduzione di I wanna be your slave del Maneskin, insieme all’audio della canzone.

[Strofa 1]

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

‘Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I love you since this morning

Not just for aesthetic

I wanna touch your body

So fucking electric

I know you scared of me

You said that I’m too eccentric

I’m crying all my tears

And that’s fucking pathetic

I wanna make you hungry

Then I wanna feed ya

I wanna paint your face

Like you’re my Mona Lisa

I wanna be a champion

I wanna be a loser

I’ll even bе a clown

Cause I just wanna amuse ya

I wanna be your sеx toy

I wanna be your teacher

I wanna be your sin

I wanna be a preacher

I wanna make you love me

Then I wanna leave ya

‘Cause baby I’m your David

And you’re my Goliath

[Ritornello]

Because I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

And I’m a bad guy

Who’s searching for redemption

And I’m a blonde girl

Who’s searching for redemption

I’m a freak that

Is searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

[Strofa 2]

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I wanna make you quiet

I wanna make you nervous

I wanna set you free

But I’m too fucking jealous

I wanna pull your strings

Like you’re my telecaster

And if you want to use me I could be your puppet

[Ritornello]

‘Cause I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

[Outro]

I wanna be your slave

I wanna be your master

Maneskin, I wanna be your slave, Traduzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone

Voglio farti battere il cuore

Correre come sulle montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu puoi essere la bellezza

E io potrei essere il mostro

Ti amo da questa mattina

Non solo per l’estetica

Voglio toccare il tuo corpo

Così f0ttutamente elettrico

So che hai paura di me

Hai detto che sono troppo eccentrico

Sto piangendo tutte le mie lacrime

E questo è fottutamente patetico

Voglio farti venire fame

Allora voglio nutrirti

Voglio dipingere la tua faccia

Come se fossi la mia Monna Lisa

Voglio essere un campione

Voglio essere un perdente

Sarò anche un clown

Perché voglio solo divertirti

Voglio essere il tuo giocattolo sessuale

Voglio essere il tuo insegnante

Voglio essere il tuo peccato

Voglio essere un predicatore

Voglio farti amare da me

Allora voglio lasciarti

Perché baby sono il tuo Davide

E tu sei il mio Golia

Perché io sono il diavolo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un avvocato

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un assassino

Chi sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un cattivo ragazzo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono una ragazza bionda

Chi sta cercando la redenzione

Sono un mostro che

Sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone

Voglio farti battere il cuore

Correre come sulle montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu puoi essere la bellezza

E io potrei essere il mostro

Voglio farti calmare

Voglio renderti nervoso

Voglio liberarti

Ma sono troppo fottutamente geloso

Voglio tirare i tuoi fili

Come se fossi la mia telecaster

E se vuoi usarmi potrei essere il tuo burattino

Perché io sono il diavolo

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un avvocato

Chi sta cercando la redenzione

E io sono un assassino

Chi sta cercando la redenzione

Sono un fottuto mostro

Chi sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo padrone