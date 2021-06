Mille è il titolo della canzone che si candida a possibile tormentone estivo dell’estate 2021. Un trio di artisti che include Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

L’annuncio è stato dato a sorpresa dai tre artisti tramite un post su IG che li vede insieme sul set del video, creando attesa e stupore per il brano, con oltre 1 milione di like. Il singolo, prodotto da d.whale, richiama le atmosfere anni ’60, le estati italiane passate tra amori intensi, notti stellate, passi di twist e segreti sussurrati all’orecchio.

C’è altissima curiosità e una grande aspettativa nei confronti di questo brano che vede la collaborazione di Orietta Berti, recentemente in gara al Festival di Sanremo 2021 dove ha ottenuto un vero e proprio trionfo da parte di pubblico e critica, per la sua voce e la sua voglia e capacità di rimettersi in gioco. Una vera e propria icona.

Ai tempi della sua partecipazione al Festival, Orietta commentò così chi appariva scettico sul pezzo portato in gara

“No, ognuno la pensa a suo modo. Ci sono tante persone che non percepiscono la melodia italiana, dicono che bisogna essere moderni. Le nostre radici, però, non vanno snaturate: siamo il popolo del bel canto e della melodia larga. Non dobbiamo vergognarcene. Se tutto il Paese scimmiotta gli stranieri, diventiamo un popolo di copioni. La brutta copia, naturalmente. Noi dobbiamo valorizzare quello che sappiamo fare. Non voglio criticare nessuno però non si può denigrare chi fa quello che ha sempre fatto. Un giornalista mi ha detto ‘Ma Orietta torni a Sanremo e porti ancora una canzone con la melodia italiana?. Ho risposto: ‘Cosa dovevo portare, un rap?’. Mah, insomma…”.

La rivincita c’è stata e ho la sensazione che ascolteremo Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, per mesi e mesi. Sarà un tormentone? Lo scopriremo da mezzanotte, vi terremo aggiornati con audio, testo e video del brano.