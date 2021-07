Ancora prima che venisse rilasciato come singolo, I wanna be your slave dei Maneskin aveva già conquistato il mercato discografico. La canzone, tratta dal disco “Teatro d’ira Vol. 1” è entrato nella classifica inglese, trainata dal boom e dall’attenzione di “Zitti e buoni”, trionfante all’Eurovision Song Contest 2021. Era ormai scontato che questa traccia fosse il secondo pezzo estratto dall’album, visto il riscontro e l’attenzione ottenuta semplicemente per curiosità, passaparola e streaming. Giovedì 14 luglio è uscito il video ufficiale, con una premiere fissata alle 19 (ora italiana) che ha visto poco meno di 100.000 persone presenti in attesi di poter vedere la clip per la prima volta.

Inutile sottolineare come il web, poi, sia esploso di commenti dopo l’uscita del video ufficiale. Nelle immagini, i Maneskin amano provocare, stupire, sedurre con una serie di mosse, look e mosse ammiccanti e seducenti. C’è un bacio (con passaggio di chewingum tra Damiano ed Ethan Torchio), ci sono mani che sfiorano e bramano il corpo dell’altro, una mela ricoperta di lamette e una lingua che la ambisce. Look, trucco, libertà come parola chiave nel concept della clip che è stata ampiamente apprezzata dai fan e dal pubblico.

Centinaia e centinaia i commenti su Twitter:

Dal consenso generale per il video…

NO SCUSATE MA PARLIAMO DEL VIDEOCLIP DI I WANNA BE YOUR SLAVE #maneskin #Iwannabeyourslave pic.twitter.com/EgAikMn6Jd — ¡mar🪁 LOVES HARRY◟̽◞̽ (@_0NLYTH3BR4V3_) July 15, 2021

… all’apprezzamento assoluto nei confronti di Ethan.

Il video di I wanna be your slave ha raggiunto più di 6 milioni di visualizzazioni in nemmeno 24 ore di tempo, confermando ancora una volta l’elevato hype nei confronti del pezzo. Basta guardare i commenti sotto al video di YouTube con decine e decine di fan russi pronti a sottolineare la potenza delle immagini e della canzone.

“È semplicemente incredibile, la migliore band che abbia mai visto in tutto l’Eurovision” e “Non ho votato per l’Italia all’Eurovision, ma… Come fanno a scrivere capolavori uno dopo l’altro?” possiamo leggere sotto alla clip.

Perché i Maneskin -già era chiaro, sicuramente- hanno superato i confini e sono pronti a invadere altri Paesi con la loro musica…