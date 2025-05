Lo aveva annunciato durante la sua (unica) ospitata tv al Festival di Sanremo 2025 a “Domenica In” da Mara Venier ed ecco arrivare la conferma: Fedez torna ad esibirsi dal vivo a distanza di diversi anni. Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene live, il cantante – classificatosi quarto al Festival – ha annunciato un concerto al Forum di Assago il 19 settembre 2025. E lo ha fatto attraverso un post via Instagram:

E’ dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci

È arrivato il momento di tornare a casa Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio. Biglietti disponibili da domani alle 14

Insieme alla data del 19 settembre, il cantante ha confermato il ritorno in studio di registrazione, in attesa del nuovo album, previsto quest’anno. Sicuramente, in caso non dovesse uscire in tempo per il live, tornerà nei prossimi mesi con un nuovo singolo dopo “Battito“, ad oggi tra i pezzi più ascoltati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Biglietti per Fedez, concerto Milano, Assago, 19 settembre 2025

L’acquisto dei biglietti sarà disponibile a partire dalle 14 del 18 febbraio 2025. Cliccate qui per tutte le informazioni.

“Il ritorno a casa” è il titolo scelto per la data annunciata.