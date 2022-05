Stasera, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2022. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika saranno alla conduzione dell’evento musicale più importante d’Europa mentre, su Rai 1, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commenteranno il live show.

Eurovision 2022, scaletta seconda serata

Ecco la scaletta della seconda serata dell’Eurovision 2022, in onda questa sera dalle 21.

Nella seconda semifinale possono votare (per sorteggio) Gran Bretagna, Spagna e Germania.

Finlandia con The Rasmus che cantano Jezebel

Israele con Michael Ben David che canta I.M

Serbia con Konstrakta che canta In Corpore Sano

Azerbaijan con Nadir Rüstəmli che canta Fade to black

Georgia con Circus Mircus che cantano Lock me in

Malta con Emma Muscat che canta “Out of Sight”

San Marino con Achille Lauro che canta “Stripper”

Australia con Sheldon Riley che canta Not the same

Cipro con Andromache che canta Ela

Irlanda con Brooke Scullion che canta “That’s Rich”

Macedonia del Nord con Andrea che canta “Circles”

Estonia con Stefan che canta “Hope”

Romania con WRS che canta Llamame

Polonia con Krystian Ochman che canta “River”

Montenegro con Vladana che canta Breathe

Belgio con Jérémie Makiese che canta Miss you

Svezia con Cornelia Jakobs che canta Hold Me Closer

Repubblica Ceca con We Are Domi che canta “Lights Off”

Eurovision 2022, seconda serata, ospiti

Sul palco dell’Eurovision 2022 saranno ospiti Il Volo che interpreteranno “You are my everything (Grande amore)” Inoltre Laura Pausini e Mika duetteranno insieme in alcuni brani con la pace come messaggio e tema principale.

Eurovision 2022, seconda serata, dove vederlo in tv e streaming

E’ possibile seguire la seconda serata semifinale dell’Eurovision 2022, in onda giovedì 12 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai 1 con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Da Torino, a presentare saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che condurranno lo show in inglese. In streaming basterà collegarsi sul sito di Raiplay. Noi di Soundsbog seguiremo lo show in diretta dalle 20.30 con il nostro consueto liveblogging.