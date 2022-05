Andrea è la cantante in gara all’Eurovision 2002 con il brano “Circles” e rappresenta la Macedonia del Nord.

Il vero nome è Andrea Koevska. Ha ottenuto il ruolo di rappresentare il suo Paese dopo aver ottenuto il plauso della giuria presente durante il concorso ed è arrivata al terzo posto nella preferenza del pubblico.

Andrea, Circles, Significato canzone

Nel brano, Andrea canta un amore finito che non sembra riuscire a prendere una direzione precisa. Continuano ad esserci le stesse modalità che non portano a crescere e consolidare il rapporto. Ed è lei a prendere consapevolezza di questa situazione: lui non ascolta, non dà attenzione e quindi chiudere è la via da intraprendere.

Andrea, Circles, Ascolta la canzone, guarda il video ufficiale

Clicca qui per ascoltare Circles di Andrea e guarda il video ufficiale della canzone della Macedonia del Nord in gara all’Eurovision 2022.

Andrea, Circles, Testo canzone

I just want a healthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down beneath us

We run around, run around in circles

Tell me, is this our last temptation?

Can we even fix this situation?

Do I listen to my heart or mind, ‘cause

We run around, run around in circles

Circles, circles

Oh, circles

You don’t wanna test my limits

But something tells me you’re not listenin’

Probably, you’re going crazy

It’s all you’ve been doing lately

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already

We’re running in circles

I just want a hеalthy conversation

Get it right and fix this situation

Everything is crumbling down bеneath us

We run around, run around in circles

We run around in circles

Ooh, yeah

You don’t wanna test my limits

But something tells me you’re not listenin’

Probably, you’re going crazy

It’s all you’ve been doing lately

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already, yeah-eah

We’re running

Ooh

I’ve made up my mind

I’ve made up my mind

Stop, stop calling me baby

(Probably you’re going crazy)

Crazy

You don’t wanna test my limits

I gave you all, but you’re not listenin’

Can you stop calling me baby

I’ve made up my mind already

We’re running in circles

Andrea, Circles, Traduzione canzone

Voglio solo una sana conversazione

Fallo bene e risolvi questa situazione

Tutto sta crollando sotto di noi

Corriamo, corriamo in tondo

Dimmi, è questa la nostra ultima tentazione?

Possiamo anche risolvere questa situazione?

Ascolto il mio cuore o la mia mente, perché

Corriamo, corriamo in tondo

Cerchi, cerchi

Oh, cerchi

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ma qualcosa mi dice che non stai ascoltando

Probabilmente stai impazzendo

È tutto quello che hai fatto ultimamente

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso

Stiamo correndo in tondo

Voglio solo una sana conversazione

Fallo bene e risolvi questa situazione

Tutto sta crollando sotto di noi

Corriamo, corriamo in tondo

Corriamo in tondo

Oh, sì

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ma qualcosa mi dice che non stai ascoltando

Probabilmente stai impazzendo

È tutto quello che hai fatto ultimamente

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso, yeah-eah

Stavano correndo

Ooh

Ho preso la mia decisione

Ho preso la mia decisione

Smettila, smettila di chiamarmi piccola

(Probabilmente stai impazzendo)

Pazzo

Non vuoi mettere alla prova i miei limiti

Ti ho dato tutto, ma non stai ascoltando

Puoi smettere di chiamarmi piccola

Ho già deciso

Stiamo correndo in tondo