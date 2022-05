Il Volo sarà ospite nella seconda semifinale dell’Eurovision 2022, in onda giovedì 12 maggio, in diretta su Rai 1. Il gruppo interpreterà il brano portato in gara nel 2015, quando si classificarono terzi alla finalissima. Per l’occasione, però, hanno deciso di esibirsi in una nuova versione del pezzo, intitolato “You are my everything (Grande amore)“. Un mix tra inglese e italiano con un sound definito “rock sinfonico”.

Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Il ritornello resta in italiano e restituisce la canzone in una veste inedita che, a distanza di anni, suona quantomeno curioso. Perché, a questo punto, non interpretarla già ai tempi in questo mix di italiano/inglese? Anche perché questo pezzo de Il Volo è uno dei più noti a livello internazionale ed è diventata celebre proprio per essere tutta in lingua italiana. Dopo tanti anni era necessaria questa nuova veste?

Qui sotto potete ascoltare la canzone in streaming:

Il Volo in concerto in Italia, calendario date

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)