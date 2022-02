Achille Lauro è il vincitore dell’evento tv “Una voce per San Marino” che ha visto in gara 18 artisti pronti a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Il cantante -come da previsioni- ha conquistato il primo posto grazie al brano “Stripper“, inedito presentato per la prima volta proprio ieri sera. Non ha scelto il brano portato a Sanremo 2022, Domenica, accantonato rispetto al pezzo portato sul palco in diretta.

Achille Lauro, Stripper, Video esibizione

Potete cliccare qui per vedere l’esibizione live a “Una voce per San Marino”, evento live che lo ha visto vincitore per rappresentare San Marino all’Eurovision 2022.

Stripper, Significato canzone

Nel brano Achille Lauro si diverte a giocare con i luoghi comuni e sfatarli, citando Britney Spears e Madonna e la frase cult della hit dei Beatles “All you need is love” diventata “All i need is love” (“Ma che stupida voglia chе ho, Ma guarda che donna che sono, Nessuno mi può giudicare, Ti fidi di me?, Che stupido uomo, Ma che stupida voglia, Ma che stupida voglia”)

Achille Lauro, Stripper, Testo canzone

È uno stripper, sì

Questo amore è uno strip club, yeah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Questo è un film, London Calling, call me

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha 600 cavalli

Il suo beagle

È il mio Personal Jesus

I don’t know

All I need is love

All I need is lovе

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia chе ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

Oh no, no, no, no

Oh no, no, no, no

Oh

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Ma guarda che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me? (all I need is love)

Che stupido uomo

I don’t know