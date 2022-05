Brooke Scullion rappresenterà l’Irlanda all’Eurovision 2022 con il brano “That’s rich“.

La fama è arrivata dopo la sua partecipazione alla nona edizione di The Voice. E’ arrivata alla finale, posizionandosi al terzo posto della classifica. A gennaio 2022 è risultata essere fra le sei finalisti per rappresentare l’Irlanda e, dopo una competizione finale, è risultata vincitrice.

Brooke Scullion, That’s Rich, Significato canzone

That’s Rich È, dice Brooke è una canzone sulla presa in giro di un ex amante deludente. Il verso di apertura descrive l’auto-ossessione dell’ex: “Non ti stai annoiando del tuo riflesso?” e il crescente disprezzo di Brooke per lui e i suoi gesti: “Smettila di inviare fiori, li brucerò tutti”. L’ossessione per se stessi culmina con l’ex amante che l’accusa di usarli: “Mi umilia sempre, beh, ho notizie per te, dici che ti sto usando ora …” A cui lei risponde: “È ricco!”

Brooke Scullion, That’s Rich, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete ascoltare e vedere il video ufficiale di “That’s rich”, il brano di Brooke Scullion, in gara per l’Irlanda all’Eurovision 2022.

Brooke Scullion, That’s Rich, Testo canzone

Take your mirror off the wall

Ain’t you getting bored of your reflection?

I’m tired of dodging all your calls

You wanna be the centre of attention

I’m getting sick of ya now

Stop sending flowers

I’ll just burn them all

And you’ll cry for hours

Always putting me down

Well, I’ve got news for you

You say I’m using you now

Hey, stupid

That’s rich

When it’s coming from you

And that’s rich

Well, I’ve got nothing to prove

That’s rich

You think I dressed up for you

And that’s rich (Hah)

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool

Used to think I need your help

To feel good, turns out I do it better

Think maybe you should please yourself

Because I’m over you, I’ll see you never

I’m getting sick of ya now (So sick)

Stop sending flowers

I’ll just burn them all

And you’ll cry for hours

Always putting me down

Well, I’ve got news for you

You say I use you now

Hey, stupid

[Chorus]

That’s rich

When it’s coming from you

And that’s rich

Well, I’ve got nothing to prove

That’s rich

You think I dressed up for you

And that’s rich

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool

I think it’s funny how you miss me when you never knew me

You were a lazy lover, I moved on to ones that move me

Loser, lose your attitude, I’m doing good, that’s on me

All glowed up, yeah, that’s on me

You see me, now you want me?

(Now you want me? You want me?)

‘Cause I don’t need a lazy lover

(Now you want me? You want me?)

No, I don’t wanna meet your mother

(Now you want me? You want me?)

Don’t cry I’m sure you’ll meet another

And you’ll tell her you love her

Well, that’s rich

When it’s coming from you

And that’s rich

Oh, I know all of your moves

That’s rich

You think I’ve dressed up for you

And that’s rich

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool (Ow)

Bye, bye, fool

Bye, bye, fool

Bye, bye, fool

Brooke Scullion, That’s Rich, Traduzione canzone

Togli lo specchio dal muro

Non ti stai annoiando del tuo riflesso?

Sono stanco di schivare tutte le tue chiamate

Vuoi essere al centro dell’attenzione

Mi sto stufando di te adesso

Smetti di inviare fiori

Li brucerò tutti

E piangerai per ore

Mettendomi sempre giù

Bene, ho una notizia per te

Dici che ti sto usando ora

Ehi, stupido

È ricco

Quando viene da te

E questo è ricco

Beh, non ho niente da dimostrare

È ricco

Pensi che mi sia vestito per te

E questo è ricco (Hah)

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco

Pensavo che avessi bisogno del tuo aiuto

Per sentirmi bene, sembra che lo faccia meglio

Penso che forse dovresti compiacere te stesso

Perché ti ho dimenticato, non ti vedrò mai

Mi sto stufando di te ora (così malato)

Smetti di inviare fiori

Li brucerò tutti

E piangerai per ore

Mettendomi sempre giù

Bene, ho una notizia per te

Dici che ti uso adesso

Ehi, stupido

È ricco

Quando viene da te

E questo è ricco

Beh, non ho niente da dimostrare

È ricco

Pensi che mi sia vestito per te

E questo è ricco

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco

Penso sia divertente come ti manco quando non mi hai mai conosciuto

Eri un amante pigro, sono passato a quelli che mi commuovono

Sfigat0, perdi il tuo atteggiamento, sto andando bene, dipende da me

Tutto si è illuminato, sì, dipende da me

Mi vedi, ora mi vuoi?

(Ora mi vuoi? Mi vuoi?)

Perché non ho bisogno di un amante pigro

(Ora mi vuoi? Mi vuoi?)

No, non voglio incontrare tua madre

(Ora mi vuoi? Mi vuoi?)

Non piangere, sono sicura che ne incontrerai un altro

E le dirai che la ami

Bene, questo è ricco

Quando viene da te

E questo è ricco

Oh, conosco tutte le tue mosse

È ricco

Pensi che mi sia vestito per te

E questo è ricco

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco (Ow)

Ciao ciao, sciocco

Ciao ciao, sciocco

Ciao ciao, sciocco