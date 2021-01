Andrà in onda domani, 30 gennaio 2021, la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Numerosi sono gli argomenti caldi annunciati durante gli appuntamenti con il daytime. Ma solo alcuni di loro saranno affrontati in questo appuntamento. Ospite della puntata sarà Mr Rain. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura…

La pagina Amici News ha svelato numerose anticipazioni su quello a cui assisteremo, partendo proprio dall’attesa sfida tra Arianna ed Elisabetta, tanto voluta da Rudy Zerbi. La cantante, guidata dalla sua insegnate Arisa, canterà “Piccolo grande amore” e “Torna a casa”. Questo secondo pezzo è stato interpretato anche dalla sfidante. Ed è proprio lei ad avere la meglio. Arianna, così, è costretta ad abbondare la scuola di Amici…

L’altro cantante in sfida è Evandro ma il confronto con Tancredi è stato rinviato alla settimana prossima. A quanto pare sarebbe stata una decisione presa dalla produzioni e sono emersi pochi dettagli in merito alla motivazione.

Deddy canta Parole a caso mentre Esa Abrate proporrà il suo inedito, Dimmi. Per entrambi voti alti da parte dei loro professori. Ottimo riscontro anche per Enula che, però, si è messa alla prova con una cover. Ibla canta Libertad.

Sangiovanni si è esibito con una cover ma non ha convinto Arisa e Anna Pettinelli che lo trovano più a suo agio con gli inediti.

Evandro ha interpretato una canzone di Bob Dylan (senza convincere Arisa e Zerbi). Aka7even ha suonato al piano Dance Monkey con le sue barre mentre Leonardo Lamacchia ha cantato Il Natale e l’estate, un suo inedito.

Per quanto riguarda, invece, la parte di ballo, dopo un video che mostra i ballerini di classico assonnati e poco reattivi, Alessandra Celentano decide di sospendere al suo alunno, Tommaso. Da parte di Veronica Peparini e di Lorella Cuccarini, invece, nessuna conseguenza per i loro ballerini.

Ci sarà, inoltre, un lungo confronto tra la Cuccarini e la Celentano in merito alla coreografia assegnata ad Alessandro e Rosa. Lorella non ha voluto che venisse portata in scena.