Queste le parole annunciate su Facebook in merito alla sfida proposta dall’insegnante di canto, Arisa, nei confronti di Evandro.

Nella puntata del daytime di oggi di Amici 20, 27 gennaio 2021, lo stesso Evandro ha avuto la comunicazione della decisione di Arisa e ha letto il contenuto della missiva a lui indirizzata.

Poco prima, la stessa Pettinelli si era seccata con il cantante della sua squadra per decidere se sostituirlo o meno sabato prossimo (“Non ti devi sentire un condannato ma un graziato!”).

Una volta tornato nella casetta, ecco la lettera di cui vi avevamo accennato.

Guardando l’esibizione del suo rivale, Evandro è caduto nello sconforto:

“Me lo aspettavo, ad essere sincero, se mi presento in sfida con i due inediti che ho adesso, sono sicuro di non farcela. Se vado in sfida con quei due inediti esco. Le sue canzoni sono forti, non hanno un testo stupido. Se fossi un giudice, quelle cose farebbero più impatto. Ho inediti molto più forti ma non so se ne vale la pena… Io vado in sfida, darò il massimo, non ci vado a testa bassa… con negatività… Non ho nulla da perdere”.