Nella puntata di sabato, 16 gennaio 2021, Deddy ha presentato e interpretato il suo nuovo inedito, Parole a caso. Qui potete ascoltare la canzone e vedere il video dell’esibizione.

Questa la scheda di Deddy come riportato dal sito Witty Tv:

Deddy ha 18 anni lavora come barbiere, vive con la sua famiglia e il fratello che è il suo migliore amico. Scrive canzoni da 6 anni, perchè quando a scuola provava a parlare della separazione dei suoi genitori veniva preso in giro. Così ha trovato il suo modo per sfogarsi. Da poco ha iniziato anche a studiare canto e pianoforte. Pensa che il suo punto di forza sia la scrittura. Principalmente scrive la sera altrimenti non riesce a dormire. Si definisce molto autocritico, orgoglioso e permaloso, ma anche molto altruista. È uno dei cantanti di #Amici20

A seguire, il testo del brano che parla di un rapporto che si è concluso, del dolore e della nostalgia sul passato, tra ricordi e momenti di sconforto di oggi. Non mancano incomprensioni che portano alle rivelazioni di oggi (“in fondo non hai mai capito che ridevo perché mi sentivo fortunato”)

Per te ho sistemato la mia stanza

per te ho perso quello che mi manca

non c’è un millimetro di pioggia

che non sia caduto questa volta

E poi corre questo tempo maledetto

adesso sono solo in centro come un manifesto

che non guardi mai

Ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, oh

Ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

dette a caso

Mi chiamavi stronzo se mentivo

ma se ridevo per un tuo delirio

però in fondo non hai mai capito

che ridevo perché mi sentivo fortunato

E non si ferma questo tempo maledetto

ci vola via come le cose che non ti ho mai detto come quando

ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

almeno un miliardo di parole dette a caso