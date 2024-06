Stasera su Rai 1 andrà in onda il documentario dedicato ai concerti che Vasco Rossi ha tenuto al Circo Massimo di Roma l’11 e il 12 giugno 2022.

Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, su Rai 1, andrà in onda Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il documentario dedicato ai due concerti che Vasco Rossi ha tenuto al Circo Massimo di Roma l’11 e il 12 giugno 2022. Il documentario, oltre che su Rai 1, andrà in onda in simulcast anche su Rai Radio2, a partire dalle ore 21:20.

I due concerti al Circo Massimo di Roma hanno fatto parte del Vasco Live XXII, il tour che il rocker di Zocca ha tenuti negli stadi (e non solo) durante i mesi di maggio e giugno di due anni fa. I due eventi al Circo Massimo hanno radunato quasi 140mila spettatori. Il tour in totale, invece, con le date di Trento, Milano, Imola, Firenze, Napoli, Messina, Bari, Ancona e Torino, ha registrato ben 700mila biglietti venduti.

Tornando al documentario, Ema Stokholma e Gino Castaldo, conduttori di Rai Radio2, dalla sede della radiofonia Rai di via Asiago, a Roma, condurranno l’evento, raccontando i momenti più emozionanti dei due concerti, immortalati con ben 27 telecamere, con la partecipazione del Fan Club di Vasco Rossi.

Durante la serata, ascolteremo classici storici del repertorio di Vasco Rossi, come Sally, Vita Spericolata e Albachiara, ma anche le canzoni più recenti tratte dall’album Siamo qui, certificato doppio Disco di Platino, come i singoli Una canzone d’amore buttata via, Siamo qui, La pioggia alla domenica, L’amore l’amore e Patto con riscatto.

Il regista del documentario è Pepsy Romanoff che, all’attivo, ha collaborazioni con Salmo, Sfera Ebbasta, Club Dogo, Pharrell Williams, Busta Rhymes:

Anche stavolta Vasco ha fatto il suo miracolo rock. Alcuni brani li ho girati direttamente sul palco, per catturare l’attimo, il suo sguardo e la sua grande interpretazione.

Vasco Live Roma Circo Massimo XXII è un evento curato dalla Direzione Prime Time e Direzione Cinema e Serie Tv, in collaborazione con Rai Radio2.