Non c’è pace per Arianna, cantante di Amici 2021, nella squadra di Arisa. Questa settimana, Rudy Zerbi l’ha messa nuovamente in sfida con un’altra ragazza arrivata dai casting che i professori hanno fatto nelle scorse ore. E così, l’alunna della scuola si troverà a sfidare Elisabetta. In caso di sfida vinta da lei, la giovane dovrebbe essere automaticamente nel team di Arisa.

La notizia è stata svelata oggi, nel daytime di Amici. Arianna ha ricevuto una busta rossa che conteneva una lettera di Rudy Zerbi.

“Dopo la puntata sono consapevole e rassegnato al fatto che Arisa non adotterà mai la strumento della sostituzione che è dato a noi professori per sostituire uno dei nostri allievi con qualcuno che riteniamo più talentuoso. D’altro canto sono davvero ammirato dalla caparbietà di Arisa che è sempre pronta a difendere il sogno di Arianna. Ammiro che Arisa sia sempre pronta a sostenerla basandosi sulle emozioni che le dà, sulla sua giovane età, forse anche consapevole del fatto che Arianna è una ragazza che ha appreso qui le prime vere lezioni di canto e non ha nessuno alle spalle che l’abbia instradata in un percorso musicale. Allo stesso tempo, però, durante i casting, ho visto le stesse caratteristiche che sono proprio di Arianna nella cantante Elisabetta: il sogno, la passione per il canto e la giovane età. Per questo credo che sia giusto una sfida tra Arianna ed Elisabetta, nella certezza che chiunque tra le due vincerà, troverà in Arisa l’insegnante migliore possibile. P.s. Sia Arianna che la sfidante Elisabetta sono interpreti, per consentire ad Arianna la possibilità di cantare il suo inedito, qualora il giudice lo ritenesse, ho chiesto di assegnare un inedito anche alla sfidante”.

Queste le parole scritte da Rudy nella richiesta della sfida tra Arianna ed Elisabetta, nella lettera letta dall’alunna.

Qui potete vedere il video con la sfidante Elisabetta e con lo sfogo di Arianna dopo aver scoperto di essere finita nuovamente in sfida per volere di Rudy (e dopo essere stata salvata dalla sua insegnante Arisa, pochi giorni fa)