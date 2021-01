Libertad è il singolo che Ibla, cantante 22enne siciliana, allieva di Amici, ha presentato durante questa fase iniziale della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Nella classifica degli inediti di Amici 20 più “streammati” questa settimana, Libertad di Ibla è stato il meno ascoltato sulle piattaforme digitali, raggiungendo, però, quota 150mila streaming.

Libertad di Ibla è un canzone in italiano e in spagnolo e il testo parla di una ragazza che riconquista la propria libertà personale dopo una storia d’amore travagliata.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Libertad. Clicca qui per ascoltare l’inedito.

Ibla – Libertad: il testo

Yo soy el fuego

Yo soy el aire

Yo puedo ser todo lo que quiero

Yo soy calma

Yo soy tormenta

Yo puedo ser todo lo que quiero.

Encadenaste mi sueño por celos y lo llamaste amor

Me hiciste pequegna y sola y lo llamaste amor

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Me senti bien me senti appreciada

La primera vez que me miraste

Tu cara limpia y tu dulce voz

Desaparesieron con el tiempo

Encadenaste mi sueño por celos y lo llamante amor

me hinciste pequegna y sola y lo llamaste amor

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad.

Y ahora mira mira come son diventata da quando te ne sei andato

Y ahora mira mira che non mi ferma neanche un terremoto

Y ahora mira mira che il male che mi hai fatto ti è tornato indietro

Y ahora mira mira

Y ahora mira mira.

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad

Amor che viene amor che va non renuncies la libertad.

Ibla – Libertad: la traduzione

Io sono il fuoco

Io sono l’aria

Posso essere tutto quello che voglio

Sono la calma

Sono la tempesta

Posso essere tutto quello che voglio.

Hai incatenato il mio sogno per gelosia e l’hai chiamato amore

Mi hai reso piccola e sola e l’hai chiamato amore

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Mi sono sentita bene, mi sono sentita apprezzata

La prima volta che mi hai guardato

Il tuo viso pulito e la tua voce dolce

Sono scomparsi nel tempo

Hai incatenato il mio sogno per gelosia e l’hai chiamato amore

mi hai reso piccola e sola e l’hai chiamato amore

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà.

E adesso guarda guarda come son diventata da quando te ne sei andato

E adesso guarda guarda che non mi ferma neanche un terremoto

E adesso guarda guarda che il male che mi hai fatto ti è tornato indietro

E adesso guarda guarda

E adesso guarda guarda.

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà

Amor che viene amor che va, non rinunciare alla libertà.