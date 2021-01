Il Natale e l’estate, Leonardo Lamacchia: testo e video (Amici 2021)

Il Natale e l’estate è l’inedito di Leonardo Lamacchia, presentato lo scorso 18 gennaio 2021 ad Amici. Il cantante ha scelto proprio questo brano per la sfida con Arianna ed Evandro. Rudy Zerbi, infatti, ha aperto il televoto sugli ultimi cantanti in classifica dopo il confronto in diretta della puntata di sabato pomeriggio su Canale