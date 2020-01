Sanremo 2020, tutti gli ospiti musicali

Di Massimo Galanto domenica 26 gennaio 2020

Ecco quali artisti saranno ospiti del Festival di Sanremo 2020

Quali saranno gli artisti che saliranno sul palco del teatro Ariston come ospiti per il Festival di Sanremo 2020? La lista è lunga.

Tra gli ospiti musicali di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora che andrà in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio, ci saranno Dua Lipa, Johnny Dorelli, Mika e Lewis Capaldi. Ci sarà anche Massimo Ranieri, che nella serata del giovedì duetterà con Tiziano Ferro (presenza fissa nel cast) sulle note di Perdere l'amore. Previste anche le partecipazioni di Emma, nella duplice veste di cantante e di attrice di Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino, in uscita il 13 febbraio, e dei Ricchi e poveri, nella formazione originaria (Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena). Confermati Romina Power e Albano Carrisi, che proporranno un brano inedito (non in gara) scritto da Cristiano Malgioglio. Ancora in dubbio le partecipazioni di Ultimo e Zucchero. Saltata, invece, l'ospitata di Salmo, che avrebbe dovuto aprire il Festival martedì 4 febbraio. Il rapper, infatti, ha detto che ha rinunciato perché "mi sentirei a disagio". Dovrebbe esserci - ma si attende la conferma ufficale - anche Biagio Antonacci, per la terza volta in 6 anni.

Tra gli ospiti non musicali, per la cronaca, ci saranno Fiorello, Mara Venier, Roberto Benigni, i cast dei nuovi film di Gabriele Muccino (Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino) e Fausto Brizzi (Donatella Finocchiaro, Christian De Sica, Diego Abantuono, Paolo Rossi, Massimo Ghini).

Ad affiancare Amadeus, alternandosi nelle cinque serate previste, Antonella Clerici, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Rula Jebreal.