Sanremo 2020, Biagio Antonacci tra gli ospiti

Di Massimo Galanto domenica 26 gennaio 2020

Il cantautore tornerà sul palco dell'Ariston in veste di ospite del Festival

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020, al via martedì 4 febbraio, ci dovrebbe essere anche Biagio Antonacci. A scriverlo è La Gazzetta del Sud oggi. Per il cantautore si tratterebbe del ritorno sul palco dell'Ariston dopo le partecipazioni in gara nel 1998 (tra le Nuove Proposte, ma il brano Voglio vivere in un attimo non ottenne l'accesso alla finale) e nel 1993 (ottavo posto tra i Campioni con la canzone Non so più a chi credere).

Biagio Antonacci è stato ospite del Festival 5 anni fa. In particolare, salì sul palco l'11 febbraio 2015 nell'edizione diretta e condotta da Carlo Conti, rendendosi protagonista del medley di Se io, se lei, Pazzo di lei, Sognami, con omaggio finale a Pino Daniele. Nel 2018 un'altra ospitata, quando duettò con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me. Tra qualche giorno, salvo clamorosi colpi di scena, il nuovo ritorno, stavolta per il Festival targato Amadeus.

La lista degli ospiti musicali di Sanremo 2020 è lunga, nonostante la recente defezione di Salmo. Ci saranno Tiziano Ferro (tutte le serate), Dua Lipa, Massimo Ranieri, Johnny Dorelli, Mika, Lewis Capaldi, Emma, Romina Power e Albano Carrisi. Ancora in dubbio le partecipazioni di Ultimo e Zucchero.

Antonacci ha pubblicato a fine del 2019 il suo nuovo disco (il quindicesimo in carriera) dal titolo Chiaramente visibili dallo spazio, dal quale ha tratto i singoli Ci siamo capiti male e Ti saprò aspettare. La scorsa estate ha girato l'Italia insieme a Laura Pausini, dando vita ad uno speciale tour in coppia. Antonacci ha annunciato ben venti concerti speciali al Teatro Carcano di Milano, a partire dal 29 settembre prossimo.