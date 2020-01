Sanremo 2020, Dua Lipa ospite

Di Fabio Morasca martedì 14 gennaio 2020

Dua Lipa: canzoni e discografia della popstar ospite a Sanremo 2020.

Dua Lipa sarà tra gli ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, su Rai 1.

La presenza della popstar britannica di origini albanesi e kosovare è stata confermata durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo che si è tenuta oggi, martedì 14 gennaio 2020, al Teatro del Casinò di Sanremo.

Dua Lipa sarà presente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella serata del venerdì.

La carriera artistica di Dua Lipa, ex modella, è iniziata nel 2015 quando è stata messa sotto contratto dalla Warner Music Group, pubblicando il suo primo singolo, New Love, e il suo secondo singolo, Be the One. Quest'ultimo singolo ha ottenuto molto successo in Europa, arrivando al primo posto in tanti paesi. Be the One si è rivelato un successo anche in Australia e Nuova Zelanda.

Nel 2016, la popstar ha affrontato il suo primo tour nel Regno Unito e in Europa. Sempre nel 2016, Dua Lipa ha pubblicato il singolo Last Dance, seguito da Hotter than Hell, diventata un'altra hit. Il quinto singolo è Blow your Mind, primo singolo di Dua Lipa a conquistare il mercato statunitense. Nel 2016, Dua Lipa ha collaborato con Sean Paul per il singolo No Lie.

Nel 2017, la popstar ha rilasciato il singolo Scared to Be Lonely in collaborazione con Martin Garrix e, successivamente, il suo primo album omonimo. Il sesto singolo ufficiale di Dua Lipa è New Rules, il suo singolo più venduto ad oggi. Nel 2017, Dua Lipa è stata l'artista femminile più ascoltata su Spotify.

Nel 2018, Dua Lipa ha pubblicato i singoli IDGAF, la canzone High, tratta dalla colonna sonora del film Cinquanta Sfumature di Rosso, in collaborazione con Whethan, e il singolo One Kiss, insieme a Calvin Harris. Sempre nel 2018, Dua Lipa ha pubblicato anche una riedizione dell'album omonimo. Nello stesso anno, la popstar ha collaborato anche con le Blackpink e con Andrea Bocelli.

Nel 2019, Dua Lipa ha vinto due Grammy Awards. La popstar ha pubblicato il singolo Don't Start Now, primo estratto dal secondo album che si intitolerà Future Nostalgia. Il secondo estratto dal secondo album di Dua Lipa è la traccia omonima.