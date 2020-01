Sanremo 2020, Mika ospite del Festival

Di Alberto Graziola martedì 14 gennaio 2020

Mika torna ospite al Festival di Sanremo 2020 per la terza volta. Il cantante era apparso per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston, nel 2007 e aveva cantato la sua hit Grace Kelly che lo aveva portato al successo internazionale. Era tornato 10 anni dopo, nel 2017, durante l'edizione condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, con un medley dei suoi successi e un brano dedicato a George Michael, Jesus to a child.

Questa mattina, durante la conferenza stampa ufficiale, Amadeus ha annunciato il ritorno di Mika a Sanremo nella prossima edizione del Festival.

Recentemente, Mika ha pubblicato il suo ultimo disco, My Name Is Michael Holbrook, raccontato così mentre era ospite da Mara Venier a Domenica In: