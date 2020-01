Sanremo 2020, Al Bano e Romina canteranno il brano inedito "Raccogli l'attimo" (scritto da Cristiano Malgioglio)

Di Alberto Graziola sabato 18 gennaio 2020

Raccogli l'attimo è la canzone di Al Bano e Romina per Sanremo 2020

Al Bano e Romina saranno ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2020. Inizialmente si parlava di una loro presenza in gara alla kermesse musicale condotta da Amadeus ma, alla fine, la coppia ha deciso di evitare la competizione e di tornare a Sanremo con un brano inedito come ospiti.

Autore della loro canzone, come già confermato da tempo, è Cristiano Malgioglio.

Il cantante e opinionista è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, accanto a Iva Zanicchi, in studio per festeggiare i suoi 80 anni.

E, per l'occasione, Malgioglio ha deciso di svelare il titolo del brano che Al Bano e Romina canteranno per la prima volta sul palco del Teatro Ariston: Raccogli l'attimo.

Il cantante ha assicurato la forze e la potenza del brano che presenta le caratteristiche per essere gi un classico della carriera di Al Bano e Romina. E sempre lui ha confermato le voci che parlavano di un disinteressa da parte della Power di tornare a Sanremo come cantante in gara con Al Bano.

Noi dovremo aspettare la settimana dal 4 all'8 febbraio 2020 per poter ascoltare "Raccogli l'attimo".