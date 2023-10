Questa sera, giovedì 26 ottobre, andrà in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2023, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan nel ruolo di giudici.

Noi di Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle ore 21:15.

X Factor 2023 è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle, che va in onda dall’X Factor Arena di Milano.

X Factor 2023 – Live, 26 ottobre: anticipazioni

L’ospite della prima puntata è Laura Pausini. Presenterà in anteprima sul palco dell’X Factor Arena il suo nuovo disco Anime Parallele.

Questa sera, assisteremo alle prime esibizioni degli artisti che compongono i roster dei 4 giudici.

Fedez, al termine delle selezioni, ha portato nella sua squadra Asia, Maria Tomba e SARAFINE; Ambra Angiolini, invece, schiererà Angelica, Gaetano de Caro e Matteo Alieno; Dargen d’Amico invece, farà scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.

Sin da subito, dal primo Live Show, durante il quale, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l’AnteFactor, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena. Con la conduzione di Gianluca Gazzoli, in diretta dal backstage, ogni settimana conosceremo le emozioni dell’immediata vigilia dello show dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.

X Factor 2022 – Live, 26 ottobre, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la prima puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 26 ottobre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.