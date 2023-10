Matteo Alieno è un cantante di X Factor 2023 scelto da Ambra per la sua squadra.

Chi è Matteo Alieno

Classe 1998, di Roma, è autore, musicista polistrumentista, producer. All’anagrafe Matteo Pierotti, si presenta come un ragazzo di un’altra epoca, un po’ impacciato e timido, e la musica è l’unico “gioco” in cui si sente completamente a suo agio.

Per le sue canzoni si ispira alla musica italiana e a quella inglese, ma anche al cinema di Massimo Troisi. Inizia a conoscere la musica all’età di 6 anni: ora scrive come pensa e canta come parla. Pubblica i suoi primi singoli nel 2019; la sua canzone “Non Mi ricordo” entra tra i vincitori del “Primo Maggio Next 2020”; a ottobre 2020 pubblica il suo primo album “Astronave”; a dicembre 2022 esce il disco “Alieni”.

CLICCA QUI PER L’ACCOUNT INSTAGRAM DI MATTEO ALIENO

Brano Audition: Io non canto, Franco Califano (4 sì)

Brano Bootcamp: Più o meno, inedito

Brano Home Visit: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano

X Factor 2023, i live show dal 26 ottobre

Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live dello show di X Factor 2023, prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit.

E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba;

Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro;

Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy

Per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.