Mimì è la vincitrice di X Factor 2024 e, durante il percorso all’interno del talent show, ha presentato il suo inedito “Dove si va”. A seguire potete ascoltare il pezzo.

La cantante ha solo 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Il testo di Dove si va di Mimì

La sera in Piazza Grande, mi hai visto da distante

Ti sei avvicinato per chiedermi il cellulare

Vuoi portarmi fuori a vedere le piazze

A conoscere la gente della mia città

No, non sopporto le folle, l’odore del gin tonic

Le camicie stirate, i bracciali da uomo

Amo stare da sola, sembrerà che ti odio

Tu sorridimi solo, senza pensarci troppo

E se mi chiedi dove, dove si va?

Posso avere il magone, sparire da te

E se ti chiеdi come, come si fa?

Posso averе ragione, ma solo per me

E mi chiedi dove, dove potremo andare

Odio i locali con i drink particolari e il jazz

Con le luci arancioni e le piante nei vasi

E bevo vino solo dopo cena

E se guiderai l’auto, dovrai andare piano

Urlerò ogni tanto perché mi fa paura

Non puoi giudicarmi, io vado in terapia

Ho i problemi dei grandi, sono fatta così

E se mi chiedi dove, dove si va?

Posso avere il magone, sparire da te

E se ti chiedi come, come si fa?

Posso avere ragione, ma solo per me

Sei sicuro tu di volere me?

Dopo tutto questo, è meglio di no

Ho rotto il cuore a tutti, ho tradito per voglia

E ti amerò per noia, ma tu vuoi proprio me?

E se mi chiedi dove, dove si va?

Posso avere il magone, sparire da te (Dove si va?)

E se ti chiedi come, come si fa?

Posso avere ragione, ma solo per me (Come si fa, come si fa?)