Asia è una concorrente di X Factor 2023 scelta da Fedez per il suo roster.

Chi è Asia, la cantante del team di Fedez a X Factor 2023

Studentessa di Sezze, in provincia di Latina, è nata nel 2004, all’anagrafe è Asia Leva.

Inizia a calcare il palcoscenico all’età di 3 anni interpretando vari personaggi di musical e appassionandosi ai diversi generi musicali, iniziando poi a studiare canto all’età di 6 anni. Col passare degli anni, studia violino e chitarra e segue le impronte dei suoi genitori nel canto e nella danza. Viene influenzata da vari generi musicali, trovando poi il suo posto nella musica black. La sua base è l’r&b a cui aggiungere una spruzzata di rock e tanto rap anni ‘90.

Sul palco ASIA appare come una performer nata: determinatissima, sicura di sé, quando canta tira fuori una grinta esplosiva.

Brano Audition: I Like It, Cardi B, Bad Bunny & J Balvin (4 sì dai giudici)

Brano Bootcamp: Bang Bang, Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

Canzone Home Visit: Changes, XXXTentacion

QUI L’ACCOUNT INSTAGRAM DI ASIA LEVA

Insieme ad Asia, nella squadra di Fedez, ci sono anche Maria Tomba e Sarafine.

X Factor 2023 dal 26 ottobre

Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit. E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba; Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro; Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.