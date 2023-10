Angelica Bove è una cantante scelta da Ambra per la sua squadra a X Factor 2023.

Angelica Bove, chi è

Romana, 20 anni, con un passato come cameriera e operaia, Angelica (che di cognome fa Bove) ha iniziato a cantare– stando a quel che dice lei stessa «nella vasca da bagno». Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce toccante e dolce. La sua storia è molto delicata, lei stessa l’ha solo accennata sul palco senza scendere troppo nei dettagli. Il suo obiettivo è lavorare con le emozioni più intense, usando la musica come mezzo di espressione, ispirandosi allo spirito soul.

Brano Audition: La Notte, Arisa (4 sì)

Canzoni per i Bootcamp: All I Want, Kodaline

Brano Home Visit: Iron Sky, Paolo Nutini

QUI L’ACCOUNT INSTAGRAM DI ANGELICA BOVE.

X Factor 2023, i live show dal 26 ottobre 2023

Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live dello show di X Factor 2023, prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit.

E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba; Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro;

Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.