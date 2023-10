Il Solito Dandy è un cantante di X Factor 2023 scelto da Dargen D’Amico per la sua squadra.

Chi è Il Solito Dandy

Nato nel 1993, di origini torinesi, Fabrizio Longobardi in arte Il Solito Dandy da bambino dipingeva con suo nonno ascoltando la musica lirica, il giorno prima del suo esame di terza media ha scoperto la chitarra elettrica. Dopo alcune band liceali, a 19 anni inizia il suo percorso cantautorale per poi trasferirsi nel 2018 a Roma, dove ora è commesso in un negozio di abbigliamento per bambini.

Simpatico, chiacchierone, ironico, Il Solito Dandy ha una grande passione per la musica tramandatagli dalla madre e quindi ora ha deciso di inseguire il suo sogno. Nell’autunno del 2017 ha pubblicato il suo primo album “Buona Felicità”, nell’aprile 2022 è il turno di “Turismo Sentimentale”.

Brano Audition: Telefonami tra vent’anni, Lucio Dalla (3 sì, no da Ambra)

Canzone Bootcamp: Solo Tu, inedito

Brano Home Visit: 1950, Amedeo Minghi

X Factor 2023, i Live Show dal 23 ottobre

Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live dello show di X Factor 2023, prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit.

E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba;

Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro;

Dargen D’Amico fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy

Per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.