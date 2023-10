Gaetano De Caro è un cantante di X Factor 2023 scelto da Ambra per la sua squadra ai Live Show.

Chi è Gaetano De Caro

È il più giovane tra i concorrenti di quest’anno, solo 16 anni. Gaetano è di Casamassima, un paese vicino Bari. È sempre stato molto a contatto con la musica, fin da quando era molto piccolo, cosa che lo ha portato ad esplorare sempre più generi possibili: da Lady Gaga a Lana Del Rey fino a Marilyn Manson.

Ma ad ispirarlo particolarmente è proprio Lady Gaga che Gaetano De Caro grazie alla quale inizia a concretizzare la sua musica imparando a

suonare la chitarra prima di dare spazio alla sua voce, accompagnata dal suono del pianoforte. Il progetto di Gaetano è un’avventura personale alla ricerca di un suono col quale esprimere i messaggi e le emozioni che vuole condividere col pubblico. Nonostante la sua giovane età, ha trovato uno stile ben definito e riconoscibile, sia nel look che nel canto: la sua voce è profonda, calda, penetrante, potente, capace di raggiungere e colpire tutti.

Brano Audition: It’s a Man’s Man’s Man’s World, James Brown (3 sì, no da Dargen)

Canzone Bootcamp: Pensiero stupendo, Patty Pravo

Brano Home Visit: Hope There’s Someone, Antony and The Johnsons

X Factor 2023, i live show dal 26 ottobre 2023

Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live dello show di X Factor 2023, prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit.

E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba;

Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro;

Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy

Per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.