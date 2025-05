X Factor, colpo di scena: ecco chi sostituirà Manuel Agnelli, direttamente da Sanremo

Lavori in corso per X Factor 2025: la nuova edizione del noto talent avrà sicuramente un nuovo assetto. In onda su Sky da diverse stagioni dopo aver debuttato in Rai, X Factor ha dato visibilità a diversi artisti, oggi considerati tra i più amati della musica italiana. E’ un’opportunità allettante per chi desidera affermarsi nel mondo della musica, anche per questo riceve ogni anno diverse candidature. Inoltre ha un vasto seguito di pubblico che ama le dinamiche e le varie fasi del programma.

Nel corso delle varie edizioni si sono alternati diversi coach, ma alcuni sono considerati dei punti fermi. Tra questi Manuel Agnelli, ex leader degli Afterhours, esperto di musica e talent scout accreditato. Il suo intuito ha dato visibilità ad uno dei gruppi di maggiore successo degli ultimi anni: niente meno che i Maneskin. Secondo alcuni rumors, non ancora ufficializzati, Agnelli non sarà presente nella prossima edizione di X Factor, il coach avrebbe già deciso di lasciare il talent.

I motivi dell’addio sarebbero legati a dei dissapori con Achille Lauro, ma per ora questi sono solo pettegolezzi. Eppure il frontman nei mesi scorsi aveva parlato di un equilibrio fra i giurati sia dal punto di vista umano che artistico. Di conseguenza non si spiega perché avrebbe scelto di lasciare il programma. C’è tuttavia chi suppone che Agnelli nei prossimi mesi sarà impegnato in tour con gli Afterhours per celebrare i vent’anni del disco Ballate per piccole iene e questo non gli permetterebbe di dedicarsi al talent.

Manuel Agnelli lascia X Factor? Ecco chi prende il suo posto

Ma chi prenderà il posto di Manuel Agnelli? Il nome in pole position ha ricevuto già diversi consensi. E’ un’artista che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo è vanta diverse esperienze in tv. Un connubio perfetto tra musica e televisione, inoltre gode di ampia credibilità da parte del pubblico. Si tratta di Francesco Gabbani, 42 anni di Carrara, pronto a mettersi in discussione in un ruolo decisamente diverse dal solito.

Gabbani affiancherà Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro nella giuria del prossimo autunno. Sicuramente l’artista toscano riuscirà a non far sentire la mancanza di Agnelli, del resto ha diverse competenze in campo musicale: è un autore, ma anche cantante e suona diversi strumenti. Inoltre ha condotto su RaiUno Ci vuole un fiore, programma dedicato alla sostenibilità ambientale e nel 2022 si è messo alla prova come attore nel film La donna per me di Marco Martani. Il che lo rende un talento poliedrico, ma avrà anche la capacità di fiutare i nuovi talenti?

X Factor 2025 novità e conferme

Confermata la nuova edizione di X Factor che andrà in onda il prossimo autunno. Sul banco dei coach siederanno sicuramente Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, e a quanto pare non ci sarà Agnelli. La conduzione è stata affidata ancora una volta a Giorgia, che lo scorso anno è stata promossa appieno nel ruolo.

Un’esperienza magica per Giorgia che si è detta entusiasta di tornare sul palco di X Factor. La cantante romana è impegnata con un tour ricco di date, tutte sold out. Ma tra un concerto e l’altro non mancherà alla registrazioni del noto talent a cui tiene particolarmente. “Non possiamo fare a meno della sua voce.@giorgia torna come conduttrice”. Così ha annunciato Sky il ritorno di Giorgia nelle vesti di conduttrice del talent, post condiviso anche dalla cantante.