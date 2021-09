Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita dell’atteso disco solista dopo aver abbandonato i TheGiornalisti. Gli iniziali progetti del cantante, pronto a fare il suo esordio nel 2020 con relativo tour, sono stati spazzati via e rimandati a causa della pandemia da Covid-19.

In queste ore, via Instagram, Tommaso Paradiso ha svelato il titolo, cover e mese d’uscita dell’album. Space Cowboy sarà disponibile a partire da gennaio 2022.

Ecco le parole dell’artista:

Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito. Quella mattina piansi, ero deluso, ma cominciai a sognare. E da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza, un grido, un gesto di follia, uno squarcio, la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future, lettere imbustate e spedite con il cuore sopra. Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l’ho ancora capito, fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui, in un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare. Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: “Sto gonfio d’amore”.

Qualche mese fa, a febbraio 2021, Tommaso Paradiso aveva condiviso un lungo messaggio sui social, spiegando di aver preso la decisione di pubblicare il suo progetto discografico solo quando sarebbe stato possibile viverlo in pieno:

Ricordami è disco di platino e si chiude un capitolo. Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la Storia lo consentirà. Quando potremo godere a pieno delle canzoni e delle emozioni. Me lo sto sparando a palla dentro casa ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme. I social sono stati importanti in questo periodo, non possiamo negarlo. Ma a dire il vero… ci hanno anche un po’ rotto il cazzo. Sarebbe bello, utopisticamente, una volta finita la pandemia, fare a meno di sti cazzo di telefoni e riprendere il controllo della vita vera. Ho fame di concerti, ho fame di verità. Sono in astinenza di quella adrenalina che ti spacca il corpo nel tragitto dal camerino al palco. Chiudo questo post, mi metto le cuffie, e vado ad ascoltare le nuove canzoni, come ogni sera d’altronde.

Diffidate sempre da chi non piange, da chi non ride e da chi non beve.

Love you.