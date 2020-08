Ricordami: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, dal 2 settembre

Di Fabio Morasca venerdì 28 agosto 2020

Il singolo inedito di Tommaso Paradiso.

A partire dal prossimo 2 settembre, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che si intitola Ricordami. Il singolo del cantautore romano, ex leader dei Thegiornalisti, successivamente, entrerà in rotazione radiofonica a partire dal 4 settembre 2020.

Il brano è una nuova anticipazione del primo album da solista di Tommaso Paradiso, previsto per l'inizio del 2021. Dopo la pubblicazione del suo debutto solista, il cantautore si esibirà nei più importanti palazzetti italiani con il Sulle Nuvole Tour, di cui le date sono state riprogrammate ad aprile e maggio dell'anno prossimo.

Tommaso Paradiso si esibirà precisamente al Mediolanum Forum di Assago (MI), al PalaInvent di Jesolo (VE), al Palazzo dello Sport di Roma, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Pala Alpitour di Torino, al PalaPartenope di Napoli, al PalaFlorio di Bari, al PalaCalafiore di Reggio Calabria e al PalaCatania di Catania.

Tornando a Ricordami, il singolo è stato scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo che ha curato gli arrangiamenti dallo stile retrò, con il sax che accompagnerà e caratterizzerà l'intero brano. Per quanto riguarda i testi, Tommaso Paradiso rimarrà fedele al proprio stile, parlando di "sentimenti vagamente nostalgici" e regalando al pubblico una "canzone perfetta per la fine di un’estate diversa dalle altre", stando al comunicato ufficiale.

Ricordami sarà il quarto singolo da solista di Tommaso Paradiso, dopo l'ultimo singolo in ordine di pubblicazione, Ma lo vuoi capire, che ha ottenuto 8 milioni di stream, dopo I nostri anni, certificato Disco d'Oro dalla Fimi, e dopo il primo singolo da solista in assoluto, Non avere paura, certificato doppio Disco di Platino.