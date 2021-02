Tommaso Paradiso: “Voglio fare uscire l’album quando potremo cantarlo dal vivo tutti insieme”

Tommaso Paradiso ha aggiornato i fan sull’atteso primo album da solista dopo aver annunciato di aver lasciato i TheGiornalisti. Sembrano passati anni e anni, a causa del maledetto Covid-19, da quando il frontman della band aveva rivelato di voler intraprendere una carriera solista. Sembrava tutto pronto per essere condiviso e rilasciato fino a quando l’arrivo del Coronavirus non ha mandato all’aria e congelato migliaia di progetti in essere. Tra questi, appunto, anche il disco di Tommaso Paradiso.

Mentre il cantante festeggia il disco di platino di “Ricordami”, l’ultimo pezzo rilasciato, ecco arrivare la decisione ufficiale di voler attendere un periodo migliore per il rilascio dell’album. Lo ha spiegato lui stesso, in un lungo post su Instagram, specificando che l’album è pronto ma non è il momento adatto per pubblicarlo.

Ricordami è disco di platino e si chiude un capitolo. Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la Storia lo consentirà. Quando potremo godere a pieno delle canzoni e delle emozioni. Me lo sto sparando a palla dentro casa ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme. I social sono stati importanti in questo periodo, non possiamo negarlo. Ma a dire il vero… ci hanno anche un po’ rotto il cazzo. Sarebbe bello, utopisticamente, una volta finita la pandemia, fare a meno di sti cazzo di telefoni e riprendere il controllo della vita vera. Ho fame di concerti, ho fame di verità. Sono in astinenza di quella adrenalina che ti spacca il corpo nel tragitto dal camerino al palco. Chiudo questo post, mi metto le cuffie, e vado ad ascoltare le nuove canzoni, come ogni sera d’altronde.

Diffidate sempre da chi non piange, da chi non ride e da chi non beve.

Love you.